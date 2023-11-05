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24 хвилини для Трампа та візит до Ізраїлю: головні заяви з інтерв'ю Зеленського NBC

Надія Карбунар
glavcom.ua
24 хвилини для Трампа та візит до Ізраїлю: головні заяви з інтерв'ю Зеленського NBC
Зеленський зазначив, що Україна розглядає зміни у своїй стратегії ведення війни
фото з відкритих джерел

Президент наголосив, що не погоджується із заявами про те, що війна з Росією зайшла в глухий кут

У неділю, 5 листопада, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю в програмі Meet the Press на американському телеканалі NBC News говорив про війну в Україні та на Близькому Сході, привертаючи увагу телеглядачів у США до ролі Росії в обох конфліктах, та нагадав про агресивні наміри Кремля, які сягають далі українських кордонів.

Про війну в Україні та удари по Росії

Президент Зеленський наголосив, що не погоджується із заявами про те, що війна з Росією зайшла в глухий кут.

«Вони думали, що дадуть нам мат, але цього не сталося. Я не вважаю, що це патова ситуація», – сказав він, відкидаючи нещодавні припущення американських військових, інших союзників і навіть головнокомандувача ЗСУ про те, що війна зайшла в глухий кут.

Зеленський зазначив, що Україна розглядає зміни у своїй стратегії ведення війни.

«Наші військові придумують різні плани, різні операції, щоб швидше просуватися вперед і несподівано вдарити по Російській Федерації», – запевнив він.

Про захист неба над Україною взимку

Президент Володимир Зеленський повторив свої заклики до збільшення систем протиповітряної оборони від США, зазначивши, що Україні особливо потрібні безпілотники, які можуть атакувати та збирати розвідувальні дані.

За його словами, Україна почала виробництво деяких безпілотників, але потребує більше. Без такої допомоги українцям важко «зробити крок уперед».

«Нам потрібно зберегти нашу країну. Тому один із шляхів – це спільне виробництво ППО», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що саме в зимовий період це нагальна потреба для України.

«Наше повідомлення світові, Сполученим Штатам, Європі, Азії: надати нам деякі системи ППО, просто використовувати їх, просто орендувати їх, орендувати у цей період, особливо взимку... Зима – це дуже складний період», – сказав український лідер.

Про загрозу з боку Росії для країн НАТО

Зеленський наголосив на важливості підтримки союзників, оскільки Київ захищає «спільні цінності», такі як демократія. Альтернатива, за його словами, занадто небезпечна.

«Якщо Росія всіх нас уб’є, вони нападуть на країни НАТО, а ви пошлете своїх синів і дочок. І це буде – вибачте, але ціна буде вищою (...) Дуже важливо не втратити волю, не втратити цю сильну позицію, не втратити свою демократію», – заявив він.

Про роль Росії у війні на Близькому Сході

Президент Зеленський також заявив, що РФ відіграє свою роль у війні на Близькому Сході та натякнув, що держава-агресор спонсорує ХАМАС.

За його словами, «весь світ повинен зробити все можливе, щоб зупинити цю війну» на Близькому Сході.

Президент Зеленський наголосив, що війна Ізраїлю та ХАМАС змушує США допомагати фінансуванням та ресурсами у двох конфліктах. Саме тому він намагається узгодити боротьбу України проти Росії з боротьбою Ізраїлю проти бойовиків палестинського угруповання.

24 хвилини для Трампа

Зеленський відреагував на заяву колишнього президента США Дональда Трампа про те, що він би закінчив війну в Україні за 24 години, якби знову повернувся в Білий дім.

«Трамп може приїхати сюди, і я йому поясню за 24 хвилини, не більше, що той не закінчить війну і не принесе мир через Путіна, якщо він не готовий віддати українську землю йому», – сказав президент.

Путін – чортів терорист

Президент України назвав «чортовим терористом» російського диктатора Володимира Путіна.

«Війна забирає найкращих із нас. Найкращих героїв – чоловіків, жінок, дітей. Але Україна не готова віддати свою свободу цьому чортовому терористу Путіну. Ось так. Ось чому ми боремося», – заявив Зеленський.

Про можливу поїздку в Ізраїль

Президент Зеленський заявив, що «готовий хоч сьогодні поїхати до Ізраїлю», хоча неодноразові спроби українського лідера відвідати країну зайшли в глухий кут.

«Важко сказати (чи вдасться здійснити поїздку), тому що я президент країни, яка перебуває у стані війни, і ви знаєте, що на нашому полі бою дуже гаряче», – сказав він, додавши, що будь-який можливий візит залежатиме від того, «що відбувається на полі бою» в Україні.

Раніше президент України Володимир Зеленський наприкінці 620-го дня війни звернувся до народу. Він, зокрема, відреагував на загибель воїнів 128-ї гірсько-штурмової бригади.

 

 

Теги: росія війна військові держава Володимир Зеленський Україна президент ХАМАС демократія системи ППО

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