Президентські вибори у Росії перетворяться на шоу «Живі мерці»

Кандидат у президенти Росії має бути хворим та старим

Перший оголошений кандидат у президенти РФ Борис Надєждін (від Громадянської ініціативи) заявив:

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«Я для режиму не небезпечний: я стара, хвора людина».

Борису Борисовичу дуже хочеться, щоб його зареєстрували, тому він одразу намагається продемонструвати, що відповідає вимогам адміністрації президента до кандидатів на виборах у 2024 році.

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Ці вимоги прості. Кандидат має бути:

безпечним для режиму; хворим; старим.

Тобто таким, щоб на його тлі Путін виглядав не жалюгідним старим, а здорованем.

Наступним під руки на сцену виведуть старого Зюганова, далі Явлінського, можливо Миронова. А чому б не згадати, наприклад, про, здається, ще живого Миколу Рижкова. Ось ідеальний спаринг-партнер, у порівнянні з ним, Путін зможе виглядати юним комсомольцем.

Мабуть, співробітники АП вивозитимуть кандидатів у президенти у кріслах-каталках по черзі на сцену, а потім скидатимуть до зали з виборцями. Наприкінці вистави залишиться один Путін, який добре зберігся, свіжий і міцний... прямо з холодильника.