У центрі прийому мігрантів в Італії прогримів вибух: серед поранених є діти

Поліція з'ясовує причини вибуху у центрі мігрантів

11 листопада стався вибух у центрі прийому мігрантів в Італії у місті Сан-Лоренцо-Нуово за 140 км від Риму. Постраждали близько 30 людей, зокрема неповнолітні.

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Як повідомляє канал новин RAI News 24, стан деяких постраждалих оцінюється як важкий. Усі вони доставлені до місцевих лікарень.

Причини вибуху наразі невідомі.

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Ті, хто перебувають у центрі, звернулися за наданням притулку.

Поліція з'ясовує причини інциденту.

До слова, прем'єрка Італії Джорджія Мелоні та її албанський колега Еді Рама уклали угоду, відповідно до якої в Албанії планується побудувати два центри для прийому біженців, які врятовані на морі. Керуватиме центрами італійська сторона, а розраховані вони загалом на три тисячі мігрантів.

Раніше італійський уряд збільшив до півтора року термін утримання під вартою за незаконний в'їзд до Італії, а також вирішив тримати мігрантів у закритих таборах до їх виїзду з країни.

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Потік нелегальних мігрантів, які прямують до Європи через Італію, не вичерпується. Повідомлялося, що Франція направить війська на кордон із Італією через приплив мігрантів на острів Лампедуза.