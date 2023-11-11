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У центрі прийому мігрантів в Італії прогримів вибух: серед поранених є діти

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У центрі прийому мігрантів в Італії прогримів вибух: серед поранених є діти
Постраждалі мігранти доставлені до місцевих лікарень
фото з відкритих джерел

Поліція з'ясовує причини вибуху у центрі мігрантів

11 листопада стався вибух у центрі прийому мігрантів в Італії у місті Сан-Лоренцо-Нуово за 140 км від Риму. Постраждали близько 30 людей, зокрема неповнолітні.

Як повідомляє канал новин RAI News 24, стан деяких постраждалих оцінюється як важкий. Усі вони доставлені до місцевих лікарень.

Причини вибуху наразі невідомі.

Ті, хто перебувають у центрі, звернулися за наданням притулку.

Поліція з'ясовує причини інциденту.

До слова, прем'єрка Італії Джорджія Мелоні та її албанський колега Еді Рама уклали угоду, відповідно до якої в Албанії планується побудувати два центри для прийому біженців, які врятовані на морі. Керуватиме центрами італійська сторона, а розраховані вони загалом на три тисячі мігрантів.

Раніше італійський уряд збільшив до півтора року термін утримання під вартою за незаконний в'їзд до Італії, а також вирішив тримати мігрантів у закритих таборах до їх виїзду з країни.

Потік нелегальних мігрантів, які прямують до Європи через Італію, не вичерпується. Повідомлялося, що Франція направить війська на кордон із Італією через приплив мігрантів на острів Лампедуза. 

Теги: вибух мігранти Італія

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