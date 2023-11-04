Міністр оборони Італії оцінив, чи настав час для переговорів між Україною та РФ

На Заході почастішали розмови про переговори між Україною та РФ

Міцний мир не може ґрунтуватися лише на військових діях, переконаний італійський міністр

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що ще не настав час для проведення мирних перемовин між Україною та Росією, яка розв’язала повномасштабну війну. Про це він сказав в інтерв’ю Quotidiano Nazionale.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крозетто визнав, що увага до війни РФ проти України знизилась із початком війни між Ізраїлем і ХАМАС, однак не на політичному рівні, а лише на рівні ЗМІ.

Італійський міністр додав, що підтримка України з боку країн Заходу та ЄС не змінилася.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Україна бореться за захист свого суверенітету, а також за дотримання міжнародного права… Очевидно, що міцний мир не може ґрунтуватися лише на військових діях. Необхідне політичне перемир'я. Час для цього ще не настав», – сказав Крозетто.

Як повідомляє NBC News, офіційні особи США та ЄС почали негласно обговорювати з українською владою можливі мирні переговори з Росією.

До слова, американський мільярдер і бізнесмен Ілон Маск переконаний, що Україна програє у війні, розв’язаній проти неї Росією, а український президент Володимир Зеленський не визнає поразки на полі бою.

Днями американський журнал Time вийшов із передовим матеріалом про президента України Володимира Зеленського, його боротьбу за міжнародну допомогу Україні та його фотографією на обкладинці.