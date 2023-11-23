Німеччина має терміново готуватися до війни: аналітична записка

Опубліковано Аналітичну записку Німецької ради з міжнародних відносин

Росія десятиліттями послідовно демонструвала свою агресивну мотивацію – її президент Володимир Путін не вважає кордони, встановлені після розпаду Радянського Союзу, обов'язковими. Питання для НАТО і Німеччини тепер полягає в тому, коли доведеться вести війну проти іншої країни, а не чи знадобиться її взагалі коли-небудь вести, йдеться в аналітичній записці Німецької ради з міжнародних відносин.

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Автори записки – доктор Крістіан Меллінг та Торбен Шютц стверджують, що Німеччина повинна здійснити якісний стрибок: у найкоротші терміни треба наростити особовий склад Бундесверу, розширити виробництво озброєнь і підвищити стійкість. Зазначається, що це стане можливим лише за умови зміни менталітету в суспільстві.

У своїй новій стратегічній концепції НАТО описує Росію як найбільшу і найнагальнішу загрозу безпеці 31 члена Альянсу, а також миру і стабільності в євроатлантичному регіоні. Російський напад більше не виключається, на відміну від попередніх аналізів, до того ж стверджується, що РФ може знадобитися всього 6-10 років для відновлення своїх збройних сил після завершення інтенсивних бойових дій в Україні.

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Уряд Німеччини планує перетворити Бундесвер на найсильнішу армію Європи та основу оборони союзників, але його плани, відомі як Zeitenwende, пробуксовують. Для досягнення цілей країні доведеться зробити якісний стрибок у перебудові Бундесверу, оновленні оборонно-промислової бази та зміцненні стійкості суспільства.

Аналітики стверджують, що перебудова Бундесверу нинішніми темпами буде запізнілою для НАТО. Після повномасштабного вторгнення до України Бундесвер у 2016 році розробив плани досягнення своїх цілей протягом приблизно 15 років – до початку 2030-х років. При цьому суттєвих зрушень не досягнуто, хоча половина цього періоду вже минула.

Повідомляється, що перша з трьох дивізій, яка планувалась до розгортання у 2025 році для посилення сил стримування НАТО, не буде готова. Розгортання другої дивізії заплановане на 2027 рік, але цієї цілі також навряд чи вдасться досягти.

В аналітичній записці йдеться, що Німеччина не має оборонно-промислової політики, яка б визначала співпрацю між федеральним урядом і промисловістю. Однак зараз країні необхідно діяти швидко, щоб створити політичні передумови, необхідні для забезпечення безпеки постачання збройних сил.

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Окрім того, Німеччина планує та робить замало щодо стійкості суспільства. Федеральний уряд та уряди земель працюють над новою директивою щодо цивільного захисту, однак в бюджет не було закладено на це жодних коштів на це. Більше того, бюджет на ліквідацію наслідків стихійних лих навіть скорочується.