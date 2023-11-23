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Німеччина має терміново готуватися до війни: аналітична записка

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Німеччина має терміново готуватися до війни: аналітична записка
фото: Benjamin Westhoff/Reuters

Опубліковано Аналітичну записку Німецької ради з міжнародних відносин

Росія десятиліттями послідовно демонструвала свою агресивну мотивацію – її президент Володимир Путін не вважає кордони, встановлені після розпаду Радянського Союзу, обов'язковими. Питання для НАТО і Німеччини тепер полягає в тому, коли доведеться вести війну проти іншої країни, а не чи знадобиться її взагалі коли-небудь вести, йдеться в аналітичній записці Німецької ради з міжнародних відносин.

Автори записки – доктор Крістіан Меллінг та Торбен Шютц стверджують, що Німеччина повинна здійснити якісний стрибок: у найкоротші терміни треба наростити особовий склад Бундесверу, розширити виробництво озброєнь і підвищити стійкість. Зазначається, що це стане можливим лише за умови зміни менталітету в суспільстві.

У своїй новій стратегічній концепції НАТО описує Росію як найбільшу і найнагальнішу загрозу безпеці 31 члена Альянсу, а також миру і стабільності в євроатлантичному регіоні. Російський напад більше не виключається, на відміну від попередніх аналізів, до того ж стверджується, що РФ може знадобитися всього 6-10 років для відновлення своїх збройних сил після завершення інтенсивних бойових дій в Україні.

Уряд Німеччини планує перетворити Бундесвер на найсильнішу армію Європи та основу оборони союзників, але його плани, відомі як Zeitenwende, пробуксовують. Для досягнення цілей країні доведеться зробити якісний стрибок у перебудові Бундесверу, оновленні оборонно-промислової бази та зміцненні стійкості суспільства.

Аналітики стверджують, що перебудова Бундесверу нинішніми темпами буде запізнілою для НАТО. Після повномасштабного вторгнення до України Бундесвер у 2016 році розробив плани досягнення своїх цілей протягом приблизно 15 років – до початку 2030-х років. При цьому суттєвих зрушень не досягнуто, хоча половина цього періоду вже минула.

Повідомляється, що перша з трьох дивізій, яка планувалась до розгортання у 2025 році для посилення сил стримування НАТО, не буде готова. Розгортання другої дивізії заплановане на 2027 рік, але цієї цілі також навряд чи вдасться досягти.

В аналітичній записці йдеться, що Німеччина не має оборонно-промислової політики, яка б визначала співпрацю між федеральним урядом і промисловістю. Однак зараз країні необхідно діяти швидко, щоб створити політичні передумови, необхідні для забезпечення безпеки постачання збройних сил.

Окрім того, Німеччина планує та робить замало щодо стійкості суспільства. Федеральний уряд та уряди земель працюють над новою директивою щодо цивільного захисту, однак в бюджет не було закладено на це жодних коштів на це. Більше того, бюджет на ліквідацію наслідків стихійних лих навіть скорочується.

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Теги: росія Німеччина НАТО бюджет війна напад

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