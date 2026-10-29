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У Росії після рекордної атаки дронів затримано понад 460 рейсів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Росії після рекордної атаки дронів затримано понад 460 рейсів
В аеропортах РФ сталися затримки
фото: соціальні мережі

Найбільших збоїв зазнали московські аеропорти

Упродовж 29 жовтня в аеропортах Москви та Санкт-Петербурга було затримано або скасовано понад 460 авіарейсів. Про це повідомляє Astra, передає «Главком».

Найбільших збоїв зазнали московські аеропорти Внуково та Шереметьєво, тоді як петербурзьке Пулково приймало літаки, які не змогли здійснити посадку в російській столиці.

Обмеження на польоти у Внуково, Домодєдово та Жуковському Росавіація зняла о 06:46 ранку, однак затримки рейсів зберігалися до самого вечора.

Міноборони РФ заявило, що протягом ночі та ранку над 18 регіонами й Москвою нібито було збито 1214 безпілотників. Як зазначає Bloomberg, це рекордна кількість БпЛА за весь час війни, про яку російські власті звітували за один раз. Попередній подібний показник було зафіксовано 20 вересня, коли російське відомство заявляло про 1110 збитих дронів.

Як відомо, у ніч на 29 жовтня столиця Росії зазнала атаки безпілотників. Про це повідомив мер міста Сергій Собянін.

За словами Собяніна, сили ППО відбивали атаку на підльоті до Москви, а сумарна кількість нібито перехоплених БпЛА, починаючи з вечора, перевищила сотню.

Нагадаємо, вночі 18 жовтня у Санкт-Петербурзі на території нафтоналивного порту спалахнула масштабна пожежа внаслідок атаки безпілотників.

Крім того, у Пітері було атаковано Центр обробки даних «Вконтакте». Ураження об'єкта спричинило масштабний критичний збій у роботі сервісів, хмарних платформ та інфраструктури по всій мережі. Потужність об'єкта: проєктна потужність становить 63 МВт, місткість понад 3 800 серверних стійок, площа комплексу 130 000 кв. м.

Також повідомляється про удар по підстанції 330 кВ «Восточная» у Ленінградській області.

Теги: Міноборони РФ Москва Санкт-Петербург аеропорт

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