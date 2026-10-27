Адміністрація Трампа може скасувати санкції проти російського інвестфонду – NYT

Трамп розглядає можливість зняття обмежень із фонду, який у Вашингтоні називали «чорною касою» Путіна

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість скасування санкцій проти Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), який американські посадовці вважають одним із ключових інструментів міжнародного впливу Кремля. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

За даними видання, Москва домагається зняття обмежень на тлі переговорів щодо постачання російського дизельного пального до США. Один з американських чиновників підтвердив, що адміністрація розглядає відповідну заявку фонду у встановленому порядку.

Посадовець пояснив, що цей процес відбувається в межах зусиль, спрямованих на поліпшення відносин між Вашингтоном і Москвою та сприяння завершенню війни в Україні.

Він також позитивно оцінив діяльність керівника РФПІ Кирила Дмитрієва, назвавши його «корисним посередником» для американських переговорників.

Як зазначає NYT, можливе скасування санкцій стане суттєвим відступом від багаторічної політики економічного тиску США на Росію. Фонд інвестував мільярди доларів у російські компанії, зокрема спільно з партнерами з Близького Сходу та інших регіонів, що допомагало Москві розширювати свій міжнародний вплив.

Обмеження проти РФПІ запровадила адміністрація Джо Байдена у 2022 році, через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді Міністерство фінансів США назвало фонд «чорною касою» Володимира Путіна та символом російської клептократії.

Колишній посадовець Ради національної безпеки США Ерік Грін пояснив, що санкції проти фонду були одним із першочергових завдань Вашингтона. Американська влада побоювалася, що доступ РФПІ до західної фінансової системи допоможе Кремлю фінансувати війну.

Крім того, за словами Гріна, фонд був пов'язаний із проєктами, які безпосередньо асоціювалися з Путіним.

Наразі остаточного рішення щодо скасування санкцій немає.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Кремль намагався домогтися послаблення американських санкцій у межах переговорів про енергетичне перемир'я з Україною. Кирило Дмитрієв під час зустрічей із представниками Вашингтона давав зрозуміти, що Москва очікує економічних поступок.

Також «Главком» писав, що 9 жовтня Міністерство фінансів США дозволило окремі операції з російським дизельним пальним до квітня 2027 року. Відповідну ліцензію видали після домовленостей між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним щодо постачання енергоносіїв на американський та світовий ринки.