Спецслужби Європи попередили про посилення російських диверсій

Німеччина, головний партнер України в Європі, опинилася в центрі уваги, а організатором атак німецькі служби називають ГРУ

Європейські служби безпеки в конфіденційних розмовах із журналістами Welt am Sonntag і The Telegraph розповіли, що очікують у найближчі місяці нових російських диверсій, кібератак та інших гібридних операцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Welt.

Серед можливих сценаріїв – диверсії, кібератаки, погрози, замахи, а також тиск на керівників оборонних компаній, які співпрацюють з Україною. Високопоставлений представник НАТО повідомив виданням, що Альянс очікує агресивнішої риторики Москви та розширення гібридних атак у Європі. Аналітики німецького уряду також прогнозують посилення таких дій.

За словами співрозмовника з НАТО, Росія нині перебуває під надзвичайно сильним тиском: ймовірно, такого не було за весь час війни та правління Путіна.

Німеччина в центрі уваги

Німеччина, яка є головним європейським спонсором України, опинилася в центрі уваги. Колишній президент Федеральної розвідувальної служби Герґард Шиндлер пояснив виданню Welt: Путін переслідує дві цілі – військовий успіх в Україні та послаблення підтримки Києва. Тому він, за словами Шиндлера, посилюватиме і військовий тиск на Україну, і гібридний тиск на Захід.

Німецькі служби вважають, що головним організатором атак, які Кремль замовляє, є військова розвідка Росії – ГРУ. Вони стверджують, що мета таких операцій – послабити європейську підтримку України й вплинути на громадську думку. Слідчі підозрюють ГРУ й у диверсії в Мюнхені.

Показовим прикладом німецькі посадовці називають серпневу спробу атаки на аеропорт Лейпциг/Галле: там виявили дрон із вибухівкою поблизу українських вантажних літаків Antonov. Берлін офіційно поклав відповідальність на Росію. За даними слідства, російський виконавець залишив ДНК на вибухівці. За оцінкою WELT, це не поодинокий випадок, а прояв ширшої тенденції. Конкретні плани на найближчі місяці публічно не розкривають.

Хто в зоні ризику

Політики прогнозують ще гірший сценарій. Депутат Бундестагу від ХДС Родеріх Кізеветтер очікує помітного зростання російських диверсій і терористичних актів. На його думку, Росія може не зважати на цивільні жертви. Робін Вагенер з партії «зелених» говорить про можливу ескалацію «тіньової війни» – від кібератак і диверсій до замахів. Це політичні оцінки, а не повідомлення про підтверджені плани.

Російське посольство на запит Welt am Sonntag відкинуло ці звинувачення, назвавши їх безпідставними.

Попередження лунають не вперше

Напередодні генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Європа має бути готова до того, що «кампанія ворожих дій Росії проти союзників триватиме». За його словами, Кремль випробовує безпеку країн Альянсу. Водночас Рютте закликав не панікувати й нагадав, що НАТО не бачить безпосередньої загрози прямого нападу.

2 жовтня українська розвідка повідомила, що російські спецслужби готують нові гібридні операції в країнах ЄС і НАТО. Серед можливих цілей ГУР називає військові об’єкти, критичну інфраструктуру, системи зв’язку та приймальні станції Starlink. Для цього Москва, за даними розвідки, планує залучити в Європі агентів, завербованих ГРУ й ФСБ.

Нагадаємо, 1 жовтня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що Берлін готується до нових гібридних атак Росії. Як писав «Главком», він також звинуватив Москву у спробах послабити Німеччину та її підтримку України.