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У РФ ліквідовано провідного конструктора російських РЕБів Ритікова

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У РФ ліквідовано провідного конструктора російських РЕБів Ритікова
Ритіков очолював конструкторське бюро Брянського електромеханічного заводу
фото: РБК-Україна

У Брянську вибухнув автомобіль Ритікова

У російському Брянську вночі з 17 на 18 квітня вибухнув автомобіль, у якому перебував провідний російський конструктор Євген Ритіков. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

Ритіков очолював конструкторське бюро Брянського електромеханічного заводу – одного з провідних підприємств, що займається розробкою сучасних засобів радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки для армії РФ.

Автомобіль вибухнув у момент, коли Ритіков сів у нього разом із колегою. За попередніми даними, другою загиблою особою міг бути або його заступник, або помічник.

Джерела у Силах оборони зазначають, що Ритіков був відповідальним зокрема за модернізацію російського комплексу РЕБ «Красуха» – одного з найсучасніших станцій радіоелектронної боротьби росіян.

До слова, сьогодні у Підмосковʼї в місті Балашиха вибухнула автівка. Внаслідок підриву було вбито заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил РФ.

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Згодом слідчий комітет РФ підтвердив, що під Москвою було ліквідовано російського генерал-майора Ярослава Москалика. Він обіймав посаду заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил РФ. 

Теги: вибух росія

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