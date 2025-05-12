Росіяни атакували цивільний вантажний поїзд на Донеччині

Унаслідок атаки РФ уламкового поранення зазнав машиніст

Уранці 12 травня російські війська атакували безпілотником цивільний вантажний поїзд у Донецькій області. Як передає «Главком», про це повідомили в «Укрзалізниці».

Ворог вдарив по локомотиву поїзда. Унаслідок атаки уламкового поранення зазнав машиніст. Його життю наразі нічого не загрожує: залізничнику оперативно надали допомогу та шпиталізували його.

«Попри небезпеку роботи на дільницях поблизу лінії фронту, машиністи «Укрзалізниці» сміливо продовжують працювати, у бронежилетах та шоломах, з медичними комплектами для надання допомоги, а головне – беручи на себе ризик та відповідальність, адже критично важливо зберігати рух там, де ще є така можливість», – наголосили в компанії.

Водночас, зазначили в «Укрзалізниці», атака не зупинила руху поїздів.

Нагадаємо, у ніч проти 11 травня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу «шахед» після заяв Путіна про мир. Про це повідомляє «Главком».

Протягом кількох попередніх днів противник утримувався від запусків безпілотників, імовірно через так зване «перемир’я» з нагоди 9 травня. Водночас бойові дії на лінії фронту не припинялися, а прикордонні райони зазнавали обстрілів.

До слова, нещодавно поблизу станції Путивль у вагоні потяга №115 Суми-Київ сталася пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Пожежу локалізовано, її причини встановлюються. У вагоні загинув залізничник, серед пасажирів постраждалих немає. Зазначається, що поїзд продовжує рух до Києва без чотирьох відчеплених вагонів.