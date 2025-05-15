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Михайло Гончар Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

НАТО не спрацювало. Що сталося на Балтиці та у повітряному просторі Естонії

glavcom.ua
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Як (не)спрацьовує НАТО без України

Отже, вчора ВМС Естонії намагались затримати для перевірки черговий танкер, який йшов в російський порт під завантаження нафтою. Судно йшло під прапором Габону і на команду з естонського корабля змінити курс не реагувало. Операції затримання, за версією російської сторони, сприяли не тільки на морі, але й з повітря – в небі були літаки ВПС Польщі (МіГ-29) та Португалії (F-16, підтвердження цьому немає), бойова авіація якої бере участь в місії НАТО по захисту неба над країнами Балтії.

І раптом з'являється російський винищувач Су-35, який, за версією знову ж таки з російського боку, розганяє усіх повітряних і морських переслідувачів, і танкер благополучно причалює до терміналу Усть-Луга під завантаження.

Естонська версія не дає подробиць як насправді усе було, але суть в тому, що по-перше, зупинити танкер на інспекцію не вдалось, а по друге, російський винищувач, який хвилину перебував в повітряному просторі Естонії не було перехоплено.

Але мій пост не стільки про це, скільки про інше. І навіть не про те, як (не)спрацьовує НАТО в місії із захисту повітряного простору Балтії.

Давайте змоделюємо ситуацію, що в Балтійському морі були би українські МБЕКи «Магура». Що було би з тим Су-35, який перешкоджав естонцям зупинити на огляд танкер? Правильно, з ним би трапилось теж саме, що і 2 травня з двома російськими Су-30, які були знищені над Ч орним морем нашими «Магурами» під орудою «Групи 13» ГУР МОУ.

Якраз вчора у Києві відбулась презентація цього унікального МБЕКа (на фото нижче МБЕК з двома ракетами АІМ-9 Sidewinder зі спецом з «Групи 13). Про це буде в ЗМІ, я ж зі свого боку можу сказати, що настав час нам відкрити «Балтійський фронт» протидії російській агресії проти України і Європи.

Якщо українські МБЕКи зайдуть на Балтику, то де опиняться кораблі російського Балтійського флоту? Вірно, там само, де й флагман ЧФ крейсер «Москва» - на морському дні. А ті що вцілюють будуть тихенько стояти біля причалів у східному секторі моря. Авіація Балтфлоту також поповнить підводний склад, який поки що складається з двох Су-30 та двох гелікоптерів Мі-8, знищених «Магурами» 31 грудня 2024 року поблизу Криму.

І НАТО на Балтиці почуватиметься більш захищеним. :)

П.С. До речі, Росія дедалі більше починає брязкати зброєю на Балтиці. Кораблі Балтфлоту інтенсифікували навчання, авіація здійснює провокативні облети акваторії. І це в морі, яке вважається морем ЄС і НАТО, особливо після вступу до Альянсу Фінляндії та Швеції.  Тому, дорогі естонські друзі, дайте нам пункт базування десь на Балтиці і наші «Магури» покажуть агресору як виглядає «Кузькіна мать» у морському виконанні. Іншого він не розуміє.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: НАТО Україна росія

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Михайло Гончар

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