«Треба завершити абсурдну війну». Трамп обговорив з Ердоганом Україну та Росію

Президент США назвав розмову з Ердоганом «дуже доброю та продуктивною»

Президент США Дональд Трамп поговорив телефоном з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і заявив, що «з нетерпінням чекає на співпрацю» з ним, щоб завершити російсько-українську війну. Як передає «Главком», про це він написав на своїй сторінці у Truth Social.

«Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з президентом Ердоганом, щоб покласти край абсурдній, але смертельній війні між Росією та Україною. Вже зараз», – заявив Трамп.

Президент США назвав розмову з Ердоганом «дуже доброю та продуктивною». За його словами, вони обговорили війну Росії проти України, а також «все, що стосується Сирії, Гази та іншого».

Трамп додав, що колега запросив його до Туреччини, а Ердоган своєю чергою пообіцяв приїхати до США. Також президент США вважає, що за його попередньої каденції «стосунки з президентом Ердоганом були чудовими».

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що оголошене російським диктатором Володимиром Путіним так зване «перемирʼя» на дні святкування 80-ї річниці Дня перемоги може стати шляхом постійного миру в Україні. За його словами, в Анкарі завжди сподівалися на врегулювання війни через міцний і справедливий мир між Москвою та Києвом, повідомляє «Главком» із посиланням на TRT Haber.

«Ми сподіваємося, що це тимчасове припинення вогню розширюватиметься і відчинить двері до постійного світу. Ми з самого початку говорили, що війна між Росією та Україною може завершитися лише справедливим та міцним миром, і ніколи не втрачали надії на це. Час від часу, навіть коли протистояння загострювалося, ми збирали сторони за столом і пропонували переговори про мир», – сказав турецький лідер.

Російська та українська влада має щиро хотіти вирішити ситуацію, не дозволяючи комусь зірвати мирний процес, сказав президент Туреччини. Ердоган висловив думку, що це питання важливе не лише для двох країн, а й для глобальної безпеки.