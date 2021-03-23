На Одещині чоловік проведе за гратами 12 років за зґвалтування дитини

Доведено, що у жовтні минулого року чоловік, застосовуючи фізичну силу, вчинив дії сексуального характеру стосовно своєї 13-річної падчерки.

Житель Білгород-Дністровського проведе за гратами 12 років за зґвалтування дитини. Суд визнав винним 33-річного чоловіка у сексуальному насильстві щодо падчерки. Про це повідомляє пресслужба прокуратури в Одеській області.

Так, мешканця Білгород-Дністровського району визнали винним у зґвалтуванні малолітньої дитини. Зловмисника засудили до 12 років позбавлення волі за 152 статтею Кримінального кодексу України. Доведено, що у жовтні минулого року чоловік, застосовуючи фізичну силу, вчинив дії сексуального характеру стосовно своєї 13-річної падчерки.

Нагадаємо, на Одещині багатодітний батько під час випуску програми «Стосується кожного» зізнався у сексуальній нарузі над власними дітьми, але чоловіка і досі не покарано.«Батько зізнався у сексуальному насильстві по відношенню до двох своїх дітей. Робив він це з першого року життя дітей. Одна дівчинка трохи підросла і вже змогла все це розповісти, а він це не заперечує. Трьох дітей нарешті, після втручання телебачення, вилучили, бо діти продовжували жити з батьком-насильником. Але батьки народили ще одну дитину – дівчинку», – йдеться у повідомленні.Зазначається, що за висновком лікаря-психіатра, чоловік хворий на педофілію і не може керувати власним статевим потягом до дітей.