  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    На Одещині чоловік проведе за гратами 12 років за зґвалтування дитини

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На Одещині чоловік проведе за гратами 12 років за зґвалтування дитини
    фото: з відкритих джерел

    Доведено, що у жовтні минулого року чоловік, застосовуючи фізичну силу, вчинив дії сексуального характеру стосовно своєї 13-річної падчерки.

    Житель Білгород-Дністровського проведе за гратами 12 років за зґвалтування дитини. Суд визнав винним 33-річного чоловіка у сексуальному насильстві щодо падчерки. Про це повідомляє пресслужба прокуратури в Одеській області.

    Так, мешканця Білгород-Дністровського району визнали винним у зґвалтуванні малолітньої дитини. Зловмисника засудили до 12 років позбавлення волі за 152 статтею Кримінального кодексу України. Доведено, що у жовтні минулого року чоловік, застосовуючи фізичну силу, вчинив дії сексуального характеру стосовно своєї 13-річної падчерки.

    Нагадаємо, на Одещині багатодітний батько під час випуску програми «Стосується кожного» зізнався у сексуальній нарузі над власними дітьми, але чоловіка і досі не покарано.«Батько зізнався у сексуальному насильстві по відношенню до двох своїх дітей. Робив він це з першого року життя дітей. Одна дівчинка трохи підросла і вже змогла все це розповісти, а він це не заперечує. Трьох дітей нарешті, після втручання телебачення, вилучили, бо діти продовжували жити з батьком-насильником. Але батьки народили ще одну дитину – дівчинку», – йдеться у повідомленні.Зазначається, що за висновком лікаря-психіатра, чоловік хворий на педофілію і не може керувати власним статевим потягом до дітей.

    Теги: діти Одещина зґвалтування тюрьма
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies