На Житомирщині взяли під варту зловмисника, який ґвалтував свою малолітню похресницю

Зловмисник приходив «у гості» до похресниці та вчиняв щодо неї розпусні дії

Батьки жертви знали про скоєння злочину, проте жодних дій для припинення насильства не вжили

У Житомирській області 47-річний чоловік протягом тривалого часу ґвалтував свою малолітню похресницю.

Про це інформує Житомирська обласна прокуратура.

Зловмисник приходив «у гості» до похресниці та вчиняв щодо неї розпусні дії.

«Злочин виявили та розкрили працівники територіального відділення поліції під час виїзду на виклик про зникнення сестрички потерпілої, про що повідомила їхня матір», – йдеться в повідомленні.

Чоловіка затримали, повідомили про підозру у скоєнні злочину та взяли під варту без права внесення грошової застави.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Правоохоронці розповіли, що батьки жертви знали скоєння злочину, проте жодних дій для припинення насильства не вжили.

«Зважаючи на те, що батьки були обізнані про скоєння злочину стосовно своєї доньки, проте жодних заходів до припинення протиправних дій не вжили, органом досудового розслідування розпочато кримінальне провадження за фактом неналежного виконання батьками своїх обов’язків по догляду за дитиною», – додали у прокуратурі.