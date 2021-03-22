  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    На Одещині батька-педофіла досі не взяли під варту (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Батьки народили ще одну дитину &ndash; дівчинку - На Одещині батька-педофіла досі не взяли під варту (відео)
    Батьки народили ще одну дитину – дівчинку
    фото: Скріншот

    Чоловік хворий на педофілію і не може керувати власним статевим потягом до дітей

    На Одещині багатодітний батько під час випуску програми «Стосується кожного» зізнався у сексуальній нарузі над власними дітьми, але чоловіка і досі не покарано.

    Як повідомляє юрист Ганна Маляр, заява в поліцію направлена, але вже кілька місяців чоловік живе, як жив, повідомляють «Надзвичайні новини».

    «Батько зізнався у сексуальному насильстві по відношенню до двох своїх дітей. Робив він це з першого року життя дітей. Одна дівчинка трохи підросла і вже змогла все це розповісти, а він це не заперечує. Трьох дітей нарешті, після втручання телебачення, вилучили, бо діти продовжували жити з батьком-насильником. Але батьки народили ще одну дитину – дівчинку», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що за висновком лікаря-психіатра, чоловік хворий на педофілію і не може керувати власним статевим потягом до дітей.

    Читайте також:

    Теги: телебачення діти Одещина батьки педофіл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies