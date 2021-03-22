На Одещині батька-педофіла досі не взяли під варту (відео)
Чоловік хворий на педофілію і не може керувати власним статевим потягом до дітей
На Одещині багатодітний батько під час випуску програми «Стосується кожного» зізнався у сексуальній нарузі над власними дітьми, але чоловіка і досі не покарано.
Як повідомляє юрист Ганна Маляр, заява в поліцію направлена, але вже кілька місяців чоловік живе, як жив, повідомляють «Надзвичайні новини».
«Батько зізнався у сексуальному насильстві по відношенню до двох своїх дітей. Робив він це з першого року життя дітей. Одна дівчинка трохи підросла і вже змогла все це розповісти, а він це не заперечує. Трьох дітей нарешті, після втручання телебачення, вилучили, бо діти продовжували жити з батьком-насильником. Але батьки народили ще одну дитину – дівчинку», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за висновком лікаря-психіатра, чоловік хворий на педофілію і не може керувати власним статевим потягом до дітей.