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Партизани проникли на Тульський збройний завод РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Партизани проникли на Тульський збройний завод РФ
Тульський збройний завод – одне з найстаріших оборонних підприємств Росії
фото: Атеш

Сили спротиву опублікували точні координати підприємства російського військово-промислового комплексу

Партизанський рух «Атеш» повідомив, що  веде розвідку на Тульському збройовому заводі Росії, розташованому за 170 км на південь від Москви. Про це повідомляє пресслужба «Атеш».

В «Атеш» зазначили, що поставили собі за завдання  розвідати всі можливі деталі на цьому об'єкті оборонного виробництва, а також видобути технічні документи.

Партизани проникли на Тульський збройний завод РФ фото 1

«З міркувань безпеки ми не можемо продемонструвати фото зсередини заводу, але там є що показати», – зазначили партизани та опублікували точні координати підприємства російського військово-промислового комплексу: 54.197645011843, 37.62090136330.

Тульський збройний завод – одне з найстаріших оборонних підприємств Росії, яке входить до складу холдингової компанії НВО «Високоточні комплекси» державної компанії «Ростех». На цьому заводі виробляється зброя та боєприпаси, які використовуються у війні проти України.
Партизани проникли на Тульський збройний завод РФ фото 2
Партизани проникли на Тульський збройний завод РФ фото 3

«Ми активізуємо свої зусилля щодо проникнення та розвідки підприємств військово-промислового комплексу Росії. Ми знизимо їхній військовий потенціал і допоможемо перемогти у цій жорстокій війні», – додали Сили спротиву.

Нагадаємо, раніше партизани добули секретну інформацію з заводу, де РФ виготовляє ракети.

Теги: партизани війна росія окупанти

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