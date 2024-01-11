Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У російській Калузі вибухнув безпілотник

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У російській Калузі вибухнув безпілотник
фото ілюстративне

Вибухи прогриміли в трьох областях Росії

Губернатор Калузької області (Росія) Владислав Шапша заявив, що у четвер, 11 січня, рано-вранці над насосною станцією в Калузі вибухнув безпілотник.

«Внаслідок вибуху будівля отримала пошкодження. Займань та постраждалих немає», – написав губернатор у телеграм-каналі.

У російській Калузі вибухнув безпілотник фото 1

Звідки прилетів безпілотник і якого він був типу, губернатор не повідомляє.

Одночасно з постом Шапші міністерство оборони країни-агресорки випустило коротку заяву, згідно з якою рано вранці три українські безпілотники були збиті над Ростовською, Тульською та Калузькою областями.

Нагадаємо, губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що у ніч на 11 січня російські засоби ППО нібито збили два українських безпілотники над Ростовською областю.

У ніч на 10 січня російські засоби ППО нібито збили український безпілотник літакового типу над Саратовською областю. Губернатор області Роман Бусаргін повідомив, що безпілотник намагався атакувати Енгельський район.

Теги: безпілотник росія вибух війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Видання вказує, що Дерипаска купив літак Falcon 7X, випущений у 2016 році
Олігарх Дерипаска придбав літак за $36 млн, попри західні санкції
5 сiчня, 18:24
Безуглу відкликали з посади, РФ готується до нового наступу. Головне за 5 січня
Безуглу відкликали з посади, РФ готується до нового наступу. Головне за 5 січня
5 сiчня, 21:00
Тривала напружена бойова робота сил ППО
Росія атакувала Одещину безпілотниками: є постраждалі
13 грудня, 2023, 02:17
Сили ППО відпрацювали по ворожих дронах
Уночі окупанти запустили по півдню України майже 40 «Шахедів»
14 грудня, 2023, 07:01
Вирва, що утворилася у Дніпровському районі Києва внаслідок падіння уламків ворожої ракети, 13 грудня 2023 року
Окупанти змінили тактику атак на Київ: подробиці від Повітряних сил
13 грудня, 2023, 19:59
Головою ВККС Романа Ігнатова обрали 6 червня 2023 року
У голови ВККС знайдено російське громадянство – ЗМІ
21 грудня, 2023, 08:29
Окупанти майже щоночі атакують Україну дронами
Уночі РФ атакувала Україну «Шахедами»: ЗСУ повідомили деталі
18 грудня, 2023, 06:59
Після ймовірної загибелі Пригожина Путін наказав усім ПВК, включно з «вагнерівцями», підписати присягу на вірність РФ
Путін готується до оборони Москви – британська розвідка
4 сiчня, 11:55
Зеленський наголосив, що заморожені російські активи за кордоном становлять близько $300 млрд
Зеленський пояснив, що стане найболючішою втратою для керівництва РФ
6 сiчня, 11:35

Соціум

Уночі в Москві сталася масштабна пожежа (відео)
Уночі в Москві сталася масштабна пожежа (відео)
У російській Калузі вибухнув безпілотник
У російській Калузі вибухнув безпілотник
У Ростовській області РФ лунали вибухи: росіяни поскаржилися на атаку дронів
У Ростовській області РФ лунали вибухи: росіяни поскаржилися на атаку дронів
Росія порівнює події Другої світової з війною в Україні – ISW
Росія порівнює події Другої світової з війною в Україні – ISW
У Підмосковʼї спалахнула масштабна пожежа на полімерному заводі
У Підмосковʼї спалахнула масштабна пожежа на полімерному заводі
Українські партизани створили нові осередки на території РФ
Українські партизани створили нові осередки на території РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
У Києві знайдено мертвими ексзаступницю генпрокурора Колінько разом з донькою – ЗМІ
34K
Питання щодо мобілізації, про які не говорять
31K
Cкільки біженців планують повернутися на батьківщину: офіційні цифри від ООН
23K
Росія злякалася американських ракет «Томагавк»
21K
Куди подівся Резніков? Ексміністр оборони зʼявився на публіці з Суркісом та Стефанчуком
9551
Постпред Південної Кореї пояснив, навіщо КНДР передає балістичні ракети Росії

Новини

Удар по Харкову, Безугла покидає фракцію та партію «Слуга Народу»: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Невеликий сніг, ожеледиця: прогноз погоди на 11 січня
Сьогодні, 04:45
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
Усе речове забезпечення ЗСУ йтиме через Prozorro – гендиректор Оператора тилу Жумаділов
Вчора, 20:21
Німців вчать ще більше економити: на чому Берлін заощадить державний бюджет
Вчора, 11:38
Авіація ЗСУ вдарила по дев’ятьох базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:14

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
9 сiчня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua