У російській Калузі вибухнув безпілотник

Вибухи прогриміли в трьох областях Росії

Губернатор Калузької області (Росія) Владислав Шапша заявив, що у четвер, 11 січня, рано-вранці над насосною станцією в Калузі вибухнув безпілотник.

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«Внаслідок вибуху будівля отримала пошкодження. Займань та постраждалих немає», – написав губернатор у телеграм-каналі.

Звідки прилетів безпілотник і якого він був типу, губернатор не повідомляє.

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Одночасно з постом Шапші міністерство оборони країни-агресорки випустило коротку заяву, згідно з якою рано вранці три українські безпілотники були збиті над Ростовською, Тульською та Калузькою областями.

Нагадаємо, губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що у ніч на 11 січня російські засоби ППО нібито збили два українських безпілотники над Ростовською областю.

У ніч на 10 січня російські засоби ППО нібито збили український безпілотник літакового типу над Саратовською областю. Губернатор області Роман Бусаргін повідомив, що безпілотник намагався атакувати Енгельський район.