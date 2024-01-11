Окупанти активізували штурми на ще одному східному напрямку – Генштаб

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 11 січня

Триває 687-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнень. Найбільше боїв відбулося на Авдіївськму та Мар’їнському напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні 11 січня Генерального штабу Збройних сил України.

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Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

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На Куп’янському напрямку українські захисники відбили п’ять атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито шість атак окупантів східніше Тернів та Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили атаку противника біля Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили дев’ять атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та ще 15 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили п’ять ворожих атак біля Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, окупанти не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 11 безуспішних штурмових дії.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, двох складах боєприпасів та станції радіоелектронної боротьби противника.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російські сили, ймовірно, збільшать кількість штурмів на Куп’янському напрямку.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний після відвідин позицій військовослужбовців в районі міста Куп'янськ Харківської області розповів про ситуацію на фронті.