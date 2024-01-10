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Росія злякалася американських ракет «Томагавк»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Росія злякалася американських ракет «Томагавк»
Пуск ракети Tomahawk
фото: Raytheon Missiles & Defense

Голова військового флоту Росії оголосив загрозою для країни наявність потужних угруповань військово-морських сил іноземних держав в Атлантичному, Тихому океанах та в Середземному морі

Американські крилаті ракети великої дальності «Томагавк» загрожують військовій безпеці Росії, адже здатні завдати масованого удару по об'єктах на більшій частині території країни. Про це висловився головнокомандувач Військово-морського флоту (ВМФ) держави-терориста адмірал Микола Євменов, повідомляє пропагандистське видання Lenta.ru.

ВМС США планують оснастити підводні човни протикорабельними ракетами «Томагавк» у 2024 році. За даними Bloomberg, нова зброя призначена для протидії Китаю. Керівник програми розробки ракети капітан Джон Херсі зазначив, що нові версії боєприпасу отримають удосконалену систему наведення, що дозволяє вражати цілі, які рухаються в морі. Тим часом колишній підводник і голова консультативної групи ВМС з Азіатсько-Тихоокеанського регіону Брент Седлер припустив, що дальність дії ракети становитиме 1600 кілометрів.

З моменту створення було випущено безліч варіантів «Томагавк», остання серія ракети – це Tomahawk Block V. Ці боєприпаси можуть бути запущені як з вертикальних контейнерів на кораблях, так і з підводних човнів. Ракета також здатна вражати цілі навіть у випадку відсутності GPS. За рахунок малої висоти польоту (десятки метрів) і використання спеціальних матеріалів, «Томагавки» є серйозною проблемою для засобів ППО. Приблизна вартість однієї ракети складає близько 1 млн доларів США.

Серед інших факторів, які на думку головнокомандувача флоту держави-агресора становлять загрозу, є:

  • наявність потужних угруповань військово-морських сил іноземних держав в Атлантичному, Тихому океанах, Середземному морі;
  • плани іноземних держав щодо утиску інтересів РФ в Арктиці шляхом перегляду статусу Північного морського шляху;
  • активне розгортання в передових зонах корабельних угруповань морського компоненту протиракетної оборони та освоєння атомними підводними човнами ВМС США та Великобританії Арктичного басейну.

Російські військові наголошують на тому, що ці загрози вимагають від них забезпечити наявність сучасного Військово-морського флоту. Це, на їх думку, забезпечить стратегічне ядерне та неядерне стримування від агресії та захист національних інтересів Російської Федерації у Світовому океані. 

Нагадаємо, влітку 2023 року українські війська провели ударну кампанію проти російської військової інфраструктури, штабів, логістичних маршрутів та об'єктів Чорноморського флоту, яка витіснила російські військово-морські операції із західної частини Чорного моря і мала на меті послабити здатність російських військових використовувати Крим як плацдарм і тил для оборонних операцій на півдні України.

Повідомляється, що Росія продовжує обстрілювати Україну ракетами КНДР.

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Теги: Крим флот ракета США росіяни військові зброя росія

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