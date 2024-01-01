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У Львові внаслідок атаки РФ спалахнула пожежа в музеї Шухевича

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Львові внаслідок атаки РФ спалахнула пожежа в музеї Шухевича
Рятувальники продовжують гасити пожежу
фото: Максим Козицький/Telegram

Попередня причина пожежі – падіння уламків ворожого безпілотника

У ніч на 1 січня росіяни атакували безпілотниками Львівську область. Унаслідок в одному з музеїв Львова виникла пожежа. Про це повідомив очільник ОВА Максим Козицький.

Близько 5-ї ранку на Львівщині спрацювали сили ППО по ворожим цілям. 

Згодом стало відомо, що в музеї Романа Шухевича в Білогорщі спалахнула пожежа.

«Попередня причина: уламки ворожого безпілотника. На місце виїхали представники ДСНС», – повідомив Козицький.

За даними очільника ОВА, попередньо без постраждалих.

«Пожежу продовжують гасити. Щойно у Львові знову було гучно. Залишайтеся в укриттях. Небезпека ще висока», – повідомив Максим Козицький.

Зазначимо, музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича – відділ Львівського історичного музею в селищі Білогорща (нині входить до Залізничного району Львова, вул. Білогорща, 76а). Це музей меморіального типу присвячений постаті головного командира УПА Романа Шухевича, розташований в будинку де він загинув. 

Нагадаємо, у ніч на 1 січня російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками. У місті є влучання уламків збитих дронів. У житлових будинках різних районів міста виниклі пожежі.

Унаслідок атаки ударних безпілотників на Одесу постраждали дев'ять людей. Один із них загинув, троє – ушпиталені. Всі інші отримали медичну допомогу на місці.

Теги: пожежа Львівщина музеї небезпека росіяни

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