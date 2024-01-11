Уночі в Москві сталася масштабна пожежа (відео)
За ніч у Москві та Московській області сталися дві масштабні пожежі
У ніч на 11 січня сталася масштабна пожежа у Москві: на шосе Ентузіастів загорілася одноповерхова адміністративно-виробнича будівля. Про це повідомляє МЧС Росії.
Пожежа виникла близько другої години ночі за місцевим часом. Її площа склала приблизно 2 тис. кв. м.
До гасіння залучався пожежний поїзд.
Пожежу було ліквідовано за понад дві години.
МЧС РФ повідомляє, що постраждалих немає.
Як повідомлялося, у ніч на 11 січня в Підмосков'ї спалахнула масштабна пожежа. Горів завод із виробництва полімерної продукції.
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