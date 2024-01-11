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Уночі в Москві сталася масштабна пожежа (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Уночі в Москві сталася масштабна пожежа (відео)
Палала адміністративно-виробнича будівля
фото: скріншот із відео

За ніч у Москві та Московській області сталися дві масштабні пожежі

У ніч на 11 січня сталася масштабна пожежа у Москві: на шосе Ентузіастів загорілася одноповерхова адміністративно-виробнича будівля. Про це повідомляє МЧС Росії.

Пожежа виникла близько другої години ночі за місцевим часом. Її площа склала приблизно 2 тис. кв. м.

До гасіння залучався пожежний поїзд.

Пожежу було ліквідовано за понад дві години.

МЧС РФ повідомляє, що постраждалих немає.

Як повідомлялося, у ніч на 11 січня в Підмосков'ї спалахнула масштабна пожежа. Горів завод із виробництва полімерної продукції.

Теги: пожежа росія Москва

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