Уночі в Москві сталася масштабна пожежа (відео)

За ніч у Москві та Московській області сталися дві масштабні пожежі

У ніч на 11 січня сталася масштабна пожежа у Москві: на шосе Ентузіастів загорілася одноповерхова адміністративно-виробнича будівля. Про це повідомляє МЧС Росії.

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Пожежа виникла близько другої години ночі за місцевим часом. Її площа склала приблизно 2 тис. кв. м.

До гасіння залучався пожежний поїзд.

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Пожежу було ліквідовано за понад дві години.

МЧС РФ повідомляє, що постраждалих немає.

Як повідомлялося, у ніч на 11 січня в Підмосков'ї спалахнула масштабна пожежа. Горів завод із виробництва полімерної продукції.