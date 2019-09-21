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    У світі

    У Росії журналістку звинуватили у виправданні тероризму

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    <p>Світлана Прокоп&rsquo;єва у суді</p> - У Росії журналістку звинуватили у виправданні тероризму

    Світлана Прокоп’єва у суді

    Фото Радіо Свобода

    Обвинувачення передбачає штраф до мільйона рублів або позбавлення волі на строк до семи років

    У Росії журналістці Світлані Прокоп’євій пред’явлено звинувачення в публічному виправданні тероризму через її заяву в ефірі радіостанції «Ехо Москви у Пскові».

    Про це розповіла адвокат Прокоп’євої Тетяна Мартинова у коментарі Радіо Свобода.

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    За словами Мартинової, обвинувачення пред’явлено за частиною 2 статті 205.2 КК РФ, що передбачає штраф до мільйона рублів або позбавлення волі на строк до семи років.

    Вона уточнила, що не може коментувати деталі процесу, оскільки з неї та зі Світлани слідство взяло нову підписку про нерозголошення.

    «Зараз можу сказати тільки одне: Світлана Володимирівна, звичайно ж, не визнає своєї провини», – зазначила Мартинова.

    Приводом для кримінальної справи став виступ Прокоп’євої на радіо, в якому вона міркувала про вибух біля будівлі ФСБ Архангельська.

    Тоді 17-річний підліток підірвав саморобний пристрій біля входу до будівлі місцевого управління ФСБ. На думку журналістки, цей вчинок міг бути спровокований репресивними діями політичного режиму.

    У лютому щодо Прокоп’євої було порушено кримінальну справу про виправдання тероризму. У липні журналістку внесли до списку екстремістів, її рахунки були заблоковані.

    Прокоп’єва позаштатно співпрацює з декількома засобами масової інформації, в тому числі з Радіо Свобода. На її підтримку і на захист свободи висловлення поглядів виступили журналісти, міжнародні правозахисні організації, політики та громадські діячі.

    До Європейського суду з прав людини вже надійшла скарга Прокоп’євої на порушення її прав як журналіста. У зверненні, зокрема, підкреслюється, що вилучення особистого обладнання під час обшуку в квартирі журналістки поставило під загрозу конфіденційність її джерел інформації.

    Нагадаємо, у Москві намагалися зірвати виставу про війну на Донбасі.

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