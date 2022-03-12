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    Краса на крові: косметичний бренд Oriflame вирішив залишитися у Росії

    Шведська компанія начебто не хоче позбавляти заробітку своїх консультантів - Краса на крові: косметичний бренд Oriflame вирішив залишитися у Росії
    Шведська компанія начебто не хоче позбавляти заробітку своїх консультантів
    фото з відкритих джерел

    Завод компанії в Росії налічує 1000 співробітників та мільйон реселерів у вигляді консультантів-фізособ

    Шведсько-швейцарська косметична компанія Oriflame «йде проти течії» – вирішила продовжити продажі в Росії. Про це пише шведська газета Dagens Industri.

    За словами гендиректора компані Магнус Бреннстрьома, вторгнення Росії в Україну – «жахлива катастрофа», але Oriflame залишиться в РФ.

    За даними газети Aftonbladet, завод компанії в Росії налічує 1000 співробітників та мільйон реселерів у вигляді консультантів-фізособ, які продають товари бренду іншим фізособам за принципом прямих продажів.

    Частка продажів компанії, яка припадає на Росію, склала в 2021 16%, або трохи більше 1 млрд євро.

    Oriflame заявляє, що залишається в Росії з метою підтримки своїх консультантів, єдиним джерелом доходу яких, на її думку, є продаж косметики.

    Продавець товарів для дітей Mothercare приєднався до списку транснаціональних компаній, що припиняють свою діяльність в Росії. У компанії заявили, що у зв'язку з відходом з російського ринку понесе великі фінансові втрати.

    Нагадаємо, Procter & Gamble не буде працювати в країні-агресорці. Нагадаємо, Adidas призупиняє роботу в РФ «до подальшого повідомлення». Також Nissan іде з РФ і надасть допомогу для України.

    Крім того, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список. Rolex і Universal Music зупиняють роботу в Росії. А ще Coca-Cola і Pepsi теж припиняють роботу на російському ринку.

    Крім того, Starbucks теж іде з Росії. Як відомо, Ferrari йде з російського ринку і пожертвує 1 млн євро Україні.

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    Теги: Росія війна бізнес агресія завод
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    Краса на крові: косметичний бренд Oriflame вирішив залишитися у Росії