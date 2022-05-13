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    Економіка та фінанси

    Із Росії йде ще один великий виробник паперу

    SvetoCopy залишає ринок країни-агресорки - Із Росії йде ще один великий виробник паперу
    SvetoCopy залишає ринок країни-агресорки
    фото з відкритих джерел

    Торік 15% загального виторгу компанії припадало на РФ

    Виробник паперу SvetoCopy, американська компанія Sylvamo Corporation, вирішила піти з російського ринку. Про це йдеться у матеріалах фінансової звітності компанії за перший квартал 2022 року.

    Sylvamo має намір продати Світлогірський целюлозно-паперовий комбінат, що належить їй, в Ленінградській області. Весь процес компанія планує завершити «в найкоротші терміни», зокрема, отримати схвалення ради директорів та дозволу уряду для виконання угоди.

    Sylvamo Corp. – міжнародна компанія з виробництва паперу. Головним її активом у Росії є Світлогірський целюлозно-паперовий комбінат, чия річна потужність становить 720 тис. тонн целюлози, паперу та картону.

    У 2021 році приблизно 15% загального виторгу компанії припало на Росію.

    Нагадаємо, у РФ наразі папір у дефіциті і він дуже дорогий.

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    Теги: росія окупанти війна ринок Україна окупація #stoprussia
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    Із Росії йде ще один великий виробник паперу