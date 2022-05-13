Із Росії йде ще один великий виробник паперу
Торік 15% загального виторгу компанії припадало на РФ
Виробник паперу SvetoCopy, американська компанія Sylvamo Corporation, вирішила піти з російського ринку. Про це йдеться у матеріалах фінансової звітності компанії за перший квартал 2022 року.
Sylvamo має намір продати Світлогірський целюлозно-паперовий комбінат, що належить їй, в Ленінградській області. Весь процес компанія планує завершити «в найкоротші терміни», зокрема, отримати схвалення ради директорів та дозволу уряду для виконання угоди.
Sylvamo Corp. – міжнародна компанія з виробництва паперу. Головним її активом у Росії є Світлогірський целюлозно-паперовий комбінат, чия річна потужність становить 720 тис. тонн целюлози, паперу та картону.
У 2021 році приблизно 15% загального виторгу компанії припало на Росію.
Нагадаємо, у РФ наразі папір у дефіциті і він дуже дорогий.