Із початку війни росіяни почали частіше красти харчі у магазинах

За останні три місяці в магазинах країни-окупантки на третину побільшало крадіжок

У лютому-квітні в магазинах Росії побільшало крадіжок: найчастіше зловмисників цупили кондитерські вироби та ковбасу. Найчастіше товари забирають без оплати разом із кошиком. Трендом стали розкрадання на касах самообслуговування. Про це пишуть російські ЗМІ.

За три місяці 2022 року в одному магазині в середньому фіксувалося приблизно 130 крадіжок, що на 18% більше, ніж роком раніше, випливає з даних розробника системи розпізнавання осіб NTechLab, який співпрацює з рітейлерами. Аналізувалася інформація не лише у продовольчому сегменті, а й у магазинах, що продають одяг, дитячі товари, продукцію для дому, саду та ремонту.

У продуктових магазинах товари найчастіше викрадають одразу з кошиком. Кількість таких злочинів збільшилась на 27% порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

До топ-5 категорій, які у лютому-квітні цього року найчастіше спокушали зловмисників, увійшли кондитерські вироби (19% усіх крадіжок), ковбаси (16%), алкоголь (14%), сири (13%), кава та какао (7%).

Трендом стало розкрадання товарів на касах самообслуговування. Кількість учасників подібних махінацій за період, що аналізується, зросла на 34%.

«Зараз «виносять» усе, крадуть частіше та більше», — погоджується топ-менеджер одного з найбільших продовольчих рітейлерів РФ. Для боротьби з крадіжками росіяни посилюють охорону, налаштовують системи відеоспостереження та ставлять замки на дорогі товари, як у «традиційних» категоріях (дорогоцінний алкоголь чи ікра), так і на обрану косметику та предмети побутової хімії.

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