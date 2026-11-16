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У Ростовській області атаковано нафтобазу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Ростовській області атаковано нафтобазу
Пожежа на НПЗ
фото: соціальні мережі

Під удар потрапило місто Азов у Ростовській області 

Вночі 16 листопада у місті Азов у Ростовській області Росії атаковано нафтобазу. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Внаслідок атаки на на нафтобазі розгорілася масштабна пожежа. Місцеві пабліки писали про ракетну та дронову загрозу, вибухи в області та сильне задимлення.

Нафтобаза розташована в районі Азовського морського порту та використовується для зберігання та перевалки світлих нафтопродуктів (пропускна здатність термінала – до 60 тис. тонн на місяць).Вона є частиною паливно-логістичної інфраструктури, яка забезпечує військові перевезення окупаційної армії РФ та дозволяє відвантажувати пальне автомобільним, залізничним і морським транспортом. 

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Як відомо, у ніч на 5 листопада російське місто Рязань опинилося під атакою безпілотників. 

Місцеві жителі повідомили про серію потужних вибухів, після яких на Рязанському нафтопереробному заводі спалахнула пожежа.

Також у ніч на 4 листопада безпілотники завдали удару по логістичному комплексу маркетплейсу Ozon у місті Адигейськ (Республіка Адигея). 

Як повідомляють представники компанії, атака спричинила займання на об'єкті, однак усіх співробітників вдалося вчасно евакуювати, і, за попередніми даними, ніхто не постраждав.

Теги: росія вибух пожежа

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