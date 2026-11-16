У Ростовській області атаковано нафтобазу

Під удар потрапило місто Азов у Ростовській області

Вночі 16 листопада у місті Азов у Ростовській області Росії атаковано нафтобазу. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Внаслідок атаки на на нафтобазі розгорілася масштабна пожежа. Місцеві пабліки писали про ракетну та дронову загрозу, вибухи в області та сильне задимлення.

Нафтобаза розташована в районі Азовського морського порту та використовується для зберігання та перевалки світлих нафтопродуктів (пропускна здатність термінала – до 60 тис. тонн на місяць).Вона є частиною паливно-логістичної інфраструктури, яка забезпечує військові перевезення окупаційної армії РФ та дозволяє відвантажувати пальне автомобільним, залізничним і морським транспортом.

Як відомо, у ніч на 5 листопада російське місто Рязань опинилося під атакою безпілотників.

Місцеві жителі повідомили про серію потужних вибухів, після яких на Рязанському нафтопереробному заводі спалахнула пожежа.

Також у ніч на 4 листопада безпілотники завдали удару по логістичному комплексу маркетплейсу Ozon у місті Адигейськ (Республіка Адигея).

Як повідомляють представники компанії, атака спричинила займання на об'єкті, однак усіх співробітників вдалося вчасно евакуювати, і, за попередніми даними, ніхто не постраждав.