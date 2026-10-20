Зеленський пояснив, що має зробити Трамп, якщо хоче зупинити удари по енергетиці РФ

Україна готова піти назустріч Трампу, але очікує від США допомоги в захисті енергетики

Україна підтримує взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі з Росією. Водночас, якщо Сполучені Штати хочуть, щоб Київ утримувався від ударів у відповідь, Вашингтон має допомогти захистити українські енергооб'єкти. Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera, повідомляє «Главком».

За словами Зеленського, Україна готова до взаємного енергетичного перемир'я, однак не вважає справедливою ситуацію, за якої російські війська продовжують атакувати українську енергетику, а Київ не може завдавати ударів у відповідь.

Президент зазначив, що США можуть прагнути зупинити російські атаки, проте поки не здатні змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити обстріли.

«Давайте вірити в те, що Америка дуже хоче, але не може. Тоді я як партнер іду назустріч президенту Трампу: якщо вони по нас б’ють, ми не можемо їм відповісти, це нечесно і несправедливо, але якщо це потрібно вам, ви не можете вгомонити Путіна, то дайте нам протиракети, щоб я захистив енергетику. Не змогли Путіна зупинити – допомогли Україні», – наголосив Зеленський.

Глава держави пояснив, що за відсутності можливості зупинити російські удари США мають посилити протиракетний захист України, якщо очікують від Києва відмови від атак на енергетичні об'єкти РФ.

Окремо Зеленський висловився про відносини України зі Сполученими Штатами. Він нагадав, що стратегічне партнерство двох країн особливо активно розвивалося під час повномасштабного російського вторгнення, та подякував Вашингтону за надану підтримку.

Президент підкреслив, що завжди прагнув будувати відносини з американським керівництвом на чесності, справедливості та прозорості. «Я завжди хотів нічого не приховувати і не брехати Президенту Сполучених Штатів. В будь-якому випадку в нас більше спільного, ніж в Америки з Росією», – сказав Зеленський.

За словами глави держави, Україна зацікавлена у збереженні відкритих, чесних і прагматичних відносин зі США.

Раніше стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа досі не погодила передачу Україні частини ракет-перехоплювачів для систем Patriot, які мають надійти від інших держав. За даними The Washington Post, міністр війни США Піт Гегсет офіційно не відмовив у постачанні озброєння, однак не здійснив необхідних процедурних кроків для його погодження.