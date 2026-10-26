Резиденцію Путіна на Валдаї оточено другим кільцем ППО

Кількість позицій ППО навколо Валдая тепер перевищує 50

У радіусі 50 км від резиденції російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї збудували ще одне кільце з веж ППО. Воно проходить через його «запасний аеродром» у Хотилові та секретну біолабораторію на острові Лисий. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Свобода».

Зазначається, що у жовтні в радіусі 50 км від резиденції, на південь від неї було зведено понад 15 нових веж, на яких, ймовірно, будуть розміщені зенітно-ракетні комплекси «Панцир» або «Тор».

Одна з веж цього «зовнішнього кільця» була зведена у березні 2026 року, на території військової бази Хотилово, якою регулярно користується Путін і звідки до резиденції на Валдаї можна дістатися поїздом спеціально побудованою для цього залізничною гілкою.

Ще кілька позицій ППО цього кільця було споруджено на березі Вишневолоцького водосховища.

За підрахунками журналістів, кількість позицій ППО навколо Валдая тепер перевищує 50. Це приблизно вдвічі менше, ніж кількість позицій, збудованих у Москві та Московській області після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше у Валдайському районі Новгородської області Росії над майданчиками для зупинки вантажного транспорту було зафіксовано появу спеціальних антидронових сіток.

До слова, на місці знесеної головної будівлі резиденції Володимира Путіна «Бочаров ручей» у Сочі завершується масштабне будівництво.