У Румунії стався землетрус (фото)

Поштовхи відчули також жителі інших великих румунських міст

Значних руйнувань не зафіксовано, але у соцмережах поширюються світлини, де жителі фіксують пошкодження фасадів будинків

Ввечері вівторка, 6 червня, неподалік румунського міста Арад стався землетрус. Про це повідомляє румунський Національний інститут досліджень і розробок у галузі фізики Землі.

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Землетрус магнітудою 5,3 бала за шкалою Рихтера зафіксували за 24 км на схід від румунського міста Арад. Глибина - 6,4 км.

Поштовхи відчули також жителі інших великих румунських міст – Тімішоари, Бекешчаби та Решіти.

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Значних руйнувань не зафіксовано, але у соцмережах поширюються світлини, де жителі Арада публікують пошкодження фасадів будинків - падає цегла та ліпнина.

Місто Арад розташоване приблизно у 350 км від кордону з Україною.

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მიწისძვრის სიმძლავრე: M 4.7 ROMANIA, Arad (Romania) June 06, 2023 at 04:00AM pic.twitter.com/vMYVAz7g5z — meteo24.tv (@meteo24_TV) June 6, 2023

Раніше повідомлялося, в Україні зареєстровано землетрус 20 км на захід від м. Полтава, магнітудою 3,5 (за шкалою Ріхтера) на глибині 7 км.

Також нещодавно США сколихнув потужний землетрус.