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У Румунії стався землетрус (фото)

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Румунії стався землетрус (фото)
Поштовхи відчули також жителі інших великих румунських міст
фото: соцмережі

Значних руйнувань не зафіксовано, але у соцмережах поширюються світлини, де жителі фіксують пошкодження фасадів будинків 

Ввечері вівторка, 6 червня, неподалік румунського міста Арад стався землетрус. Про це повідомляє румунський Національний інститут досліджень і розробок у галузі фізики Землі.

Землетрус магнітудою 5,3 бала за шкалою Рихтера зафіксували за 24 км на схід від румунського міста Арад. Глибина - 6,4 км.

Поштовхи відчули також жителі інших великих румунських міст – Тімішоари, Бекешчаби та Решіти.

Значних руйнувань не зафіксовано, але у соцмережах поширюються світлини, де жителі Арада публікують пошкодження фасадів будинків - падає цегла та ліпнина.

Місто Арад розташоване приблизно у 350 км від кордону з Україною.

Раніше повідомлялося, в Україні зареєстровано землетрус 20 км на захід від м. Полтава, магнітудою 3,5 (за шкалою Ріхтера) на глибині 7 км. 

Також нещодавно США сколихнув потужний землетрус.

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Теги: відео землетрус Полтава

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