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Землетрус в Україні, «бавовна» в Росії: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Землетрус в Україні, «бавовна» в Росії: головне за ніч
в Росії дрон атакував будівлю МВС
фото з відкритих джерел

В Україні зафіксували землетрус

В Полтавській області стався землетрус магнітудою 3,5 бала за школою Ріхтера. На Бєлгородщині нібито безпілотник скинув вибуховий пристрій на будівлю. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 8 травня, щоб ви були в курсі головних подій.

Землетрус в Україні

26 травня 2023 року о 21:38:49 (за київським часом) Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус 20 км на захід від м. Полтава, магнітудою 3,5 (за шкалою Ріхтера) на глибині 7 км. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю Національної системи сейсмічних спостережень.

За класифікацією землетрус відноситься до «ледве відчутних».

Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

«Бавовна» в Росії

У ніч на суботу, 27 травня, у Бєлгородській області (Росія) знову сталася «бавовна». Російські телеграм-канали повідомляють про вибух у селищі Майський Білгородської області.

Нібито безпілотник атакував будівлю МВС у селищі. За попередніми даними, БПЛА скинув вибуховий пристрій на будівлю відділу з питань міграції.

Після вибухів правоохоронці оточили територію.

ДТП у Києві

Водій Mitsubishi влетів у зупинки, а потім ще й у кілька бордюрів

У Києві в Подільському районі на перехресті вулиць Вишгородської та Білицької сталася ДТП за участі Mitsubishi. Про це повідомляє Київ Оперативний.

У Маріуполі згорів будинок

У тимчасово окупованому Маріуполі після вечірнього потужного вибуху в районі «Азовсталі» була неспокійна ніч. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

За його словами, вночі окупанти святкували маріупольську «бавовну».

«У Центральному районі (Новоселівка) та на Лівобережжі (район вечірнього ринку). Як вони люблять. З автоматними пострілами. Дебошем. Пожежами», - написав Андрющенко.

У результаті вогнем повністю знищено один будинок у Центральному районі Маріуполя.

Головний тіньовий перевізник нафти з РФ втратить ліцензію на 21 танкер

У компанії-регулятора судноплавства Lloyd’s Register заявили, що прагнуть сприяти дотриманню санкцій щодо торгівлі російською нафтою

Глобальна компанія-регулятор судноплавства Lloyd’s Register від 3 червня відкликає ліцензії у 21 танкера індійської корпорації Gatik Ship Management, яку вважають найбільшим тіньовим перевізником нафти з РФ. 

Без ліцензії регулятора танкери не зможуть оформлювати страховки і заходити до портів. Однак у Lloyd’s Register також повідомили, що 11 суден компанії сертифіковані в індійського регулятора Indian Register of Shipping (IRClass) і, ймовірно, зможуть продовжувати вантажоперевезення з цією ліцензією.

До слова, триває 458-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту.

Теги: вибух росія Полтава окупанти слідство безпілотник землетрус Василь Малюк

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