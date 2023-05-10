В Узбекистані пролунав потужний вибух на газопостачальній станції (відео)

Спалахнула масштабна пожежа, яку було видно з великої відстані

Попередньо, причиною вибуху вважають порушення правил безпеки

На території газопостачальної організації в Самаркандській області в Узбекистані у ніч на 10 травня стався потужний вибух газу. Про це повідомляє Podrobno.uz.

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Як повідомляється, вибух прогримів на станції, яка спеціалізується на наданні населенню скрапленого природного газу.

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Спочатку загорівся автомобіль, призначений для перевезення скрапленого газу. У результаті пожежі були пошкоджені три автівки та балони зі скрапленим газом.

Попередньо встановлено, що причиною вибуху стало порушення правил технічної безпеки при зливі газу з газовоза в резервну ємність на станції.

За даними видання, одна людина постраждала в результаті інциденту. На даний момент фахівці продовжують ліквідувати наслідки події.

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Раніше повідомлялося, що Узбекистан може достроково отримати нового президента держави.