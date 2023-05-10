В Узбекистані пролунав потужний вибух на газопостачальній станції (відео)
Попередньо, причиною вибуху вважають порушення правил безпеки
На території газопостачальної організації в Самаркандській області в Узбекистані у ніч на 10 травня стався потужний вибух газу. Про це повідомляє Podrobno.uz.
Як повідомляється, вибух прогримів на станції, яка спеціалізується на наданні населенню скрапленого природного газу.
Спочатку загорівся автомобіль, призначений для перевезення скрапленого газу. У результаті пожежі були пошкоджені три автівки та балони зі скрапленим газом.
Попередньо встановлено, що причиною вибуху стало порушення правил технічної безпеки при зливі газу з газовоза в резервну ємність на станції.
За даними видання, одна людина постраждала в результаті інциденту. На даний момент фахівці продовжують ліквідувати наслідки події.
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