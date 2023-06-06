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У Новій Каховці затопило зоопарк: стало відомо, скільки загинуло тварин (відео)

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Новій Каховці затопило зоопарк: стало відомо, скільки загинуло тварин (відео)
Від затоплення могли врятуватися лише лебеді та качки
фото: скріншот

Комплекс відпочинку «Казкова діброва» був повністю затоплений водою після підриву росіянами Каховської ГЄС

У комплексі «Казкова діброва» у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області через підрив окупантами Каховської ГЕС загинуло приблизно 300 тварин. Про це повідомляють на сторінці комплексу у Facebook.

«Сьогодні вранці комплекс відпочинку «Казкова діброва» був повністю затоплений водою після підриву росіянами Каховської ГЄС. Загинуло близько 300 тварин, яких наші новокаховчани знали і любили. Мавпочки Анфіса й Чарлік, поні Малиш, віслюк Ося, єноти Мішка, Льоля, Динька, попуга жако Вєня, ворон Рома, бабаки, камерунські кози, вівці, папуги, морськи свинки, фретки й багато інших наших маленьких улюбленців», – ідеться в повідомленні.

У зоопарку зазначили, що врятуватися змогла пара лебедів й качки. Маленьке пташеня лебедів, яке з'явилося п'ять днів тому, теж загинуло.

«Уже о 6 ранку, коли прийшли робітники «Казкової діброви», все було затоплено водою. Ми цілий рік намагалися врятувати тварин. Тварини були заблоковані у парку. Парк було заміновано, всі дороги перекриті, евакуація тварин була неможливою. Рік тому ми всі гуртом збирали кошти, щоб закупити корми на рік. Допомагали фермери, підприємці, а також багато людей приносили овочі й пересилали гроші на допомогу тваринам. «Діброва» пережила жахливу зиму без світла й опалення», – повідомили на сторінці комплексу.

Співробітниця, на ім'я Валентина забирала на зиму до себе додому всіх теплолюбних тварин (понад 60), вони вижили й навесні повернулися до зоопарку.

Персонал також подякував усім, хто пересилав гроші на утримання тварин.

«Двоє робітників «Діброви» кожного дня під обстрілами ризикуючи своїм життям ходили в зоопарк, щоб годувати й доглядати за тваринами. Низький уклін Валентині й Вові! Ми робили все, щоб зберегти життя тварин, навіть у такій жахливий ситуації. А сьогодні «Казкова Діброва», улюблене місце відпочинку мешканців і гостей Нової Каховки, було знищено окупантами. Це страшне горе, страшний біль. Дякую всім, хто відгукнувся на нашу біду. Але допомога нам уже не потрібна. Нехай «Казкова діброва» залишається в нашій пам'яті як казковий куточок нашого рідного міста», – ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у Новій Каховці на Херсонщині внаслідок підриву країною-терористкою РФ Каховської ГЕС повністю затопило зоопарк «Казкова діброва». 

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Теги: евакуація тварини зоопарк

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