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США сколихнув потужний землетрус

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
США сколихнув потужний землетрус
У Північній Каліфорнії стався землетрус магнітудою 5,5 бала
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Повідомлень про постраждалих чи руйнування немає

Учора, 21 травня, біля узбережжя північної Каліфорнії стався землетрус магнітудою 5,5 бала. Про це пише Reuters.

За даними Геологічної служби США, землетрус стався на глибині 10 км та на відстані 108 км на захід від громади Петролія, населення якої складає приблно 1000 осіб. Повідомлення про постраждалих чи руйнування не надходили.

Як зазначає видання, землетруси в Каліфорнії є звичним явищем. Останній смертоносний землетрус магнітудою 6,4 бала стався в Північній Каліфорнії за п’ять км від узбережжя у грудні 2022 року. Тоді загинули двоє людей, ще десятки отримали поранення.

Нагадаємо, нещодавно біля східного узбережжя Південної Кореї в Японському морі стався найпотужніший від початку цього року землетрус, його сила сягнула 4,5 бала. 

До слова, 5 травня у центральній частині Японії стався сильний землетрус. Щонайменше одна людина загинула, ще 21 – отримали поранення. Також обвалилася низка будівель. Через деякий час цей же регіон знову сколихнув підземний поштовх

Як повідомлялося, за останні три місяці у Туреччині зафіксовано десятки тисяч землетрусів.

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