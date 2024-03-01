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НАТО відповіло на погрози Путіна застосувати ядерну зброю

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
НАТО відповіло на погрози Путіна застосувати ядерну зброю
Погрози Путіна дуже небезпечні, оскільки підривають довіру в галузі ядерної зброї
фото з відкритих джерел

Заступник генсека НАТО: «Ми не бачимо безпосередньої загрози застосування Росією такої зброї»

Погрози РФ щодо застосування ядерної зброї є психологічним залякуванням, а не реальними намірами. Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, повідомляє El Pais.

«Ми спостерігаємо подібне використання ядерних погроз з боку російських лідерів протягом щонайменше двох років, відтоді, як почалася війна в Україні. І це від такої ядерної наддержави, як Росія», – наголосив він.

За словами Джоане, це є «вкрай безвідповідальним», оскільки, володіючи такою зброєю, також необхідно проявляти стриманість. У НАТО вважають, що це частина арсеналу росіян для психологічного тиску і залякування. Заступник генсека переконаний, що заяви російського диктатора Володимира Путіна ґрунтуються на логіці психологічного залякування, а не на реальних намірах.

«Ми не бачимо безпосередньої загрози застосування Росією такої зброї. Але такі заяви дуже небезпечні, оскільки підривають довіру в галузі ядерної зброї. Росія знає наслідки такого розвитку подій», – сказав він.

Мірча Джоане зазначив, що НАТО назвало нісенітницею заяви Путіна про те, що розв’язана ним війна є «війною цивілізацій», а також те, що Захід нібито намагається знищити РФ.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін 29 лютого, оголосив послання до Федеральних зборів. Він наголосив, що стратегічні ядерні сили Росії перебувають у стані повної боєздатності. Путін зауважив, що комплекс «Кинжал» вже ефективно використовується у зоні бойових дій, а стратегічний ракетний комплекс «Сармат» поставлено до військ і, за словами диктатора, Росія «скоро його продемонструє».

Речник Єврокомісії Петер Стано прокоментував ядерні погрози президента РФ Володимира Путіна у посланні до Федеральних зборів. Він заявив під час щоденного брифінгу у Брюсселі, що російський диктатор намагається перекласти вину за війну та продовжує обманювати націю.

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Теги: росія погрози ядерна зброя НАТО путін

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