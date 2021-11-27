У Сербії сьогодні пройшли масові протести через нові закони (фото, відео)

Мітингувальники блокували дороги, не минулося й без сутичок

У кількох містах Сербії тисячі людей вийшли на акції протесту проти нових законів про референдум та про експропріацію. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Як зазначається, тисячі протестувальників у Белграді, Нови-Саді, Краґуєвці, Шабаці та ще десяти містах заблокували мости й шляхи.

Протести призвели до блокування транспорту в містах упродовж кількох годин.

У Белграді й Нови-Саді поліція затримала щонайменше десятьох демонстрантів. Відбулися сутички, проте минулося без жертв.

Протести організували екологічні й інші неурядові організації за підтримки деяких опозиційних партій. Громадяни, зокрема, обурені новим законом про експропріацію, який надає змогу державним органам відібрати приватне майно за ціну, яка багато менша від ринкової. Неурядові організації й активісти стверджують, що влада таким чином за безцінь надає закордонним компаніям те, що громадяни здобували упродовж десятиліть.

Водночас закон про референдум передбачає, що голосування стає дійсним, незважаючи на кількість громадян, які прийшли на виборчі дільниці. Досі референдум вважали чинним, коли проголосувала більш ніж половина виборців.

Опозиція й неурядові організації вважають, що влада новим законом прагне змінити конституцію й легалізувати продаж іноземним компаніям копалень та іншого державного майна.

Тим часом представники уряду назвали блокування мостів і шляхів «терором меншості».

Натомість лідери пікетувальників заявляють, що це лише початок і протести стануть масовішими.

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