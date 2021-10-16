Сербія збільшила термін безвізового перебування для громадян України

Відтепер українці зможуть довше перебувати у Сербії у межах безвізу

Набрала чинності угода між кабміном України й урядом Сербії

Набирає чинності угода, яка передбачає збільшення безвізового перебування українців у Сербії. Строк дозволеного перебування становить до 90 днів протягом 180 днів, повідомляє пресслужба посольства України в Республіці Сербія.

Починаючи з 15 жовтня, набирає чинності угода між Кабміном України й урядом Сербії щодо внесення змін до угоди про відмову від візових вимог для громадян.

«Положенням Угоди передбачається збільшення строку дозволеного перебування громадян України та Республіки Сербія на території держави іншої сторони в рамках безвізового режиму поїздок до 90 днів протягом 180 днів», – пише пресслужба.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, деякі країни-учасниці Євросоюзу підняли питання про можливість скасування безвізового режиму для ряду третіх країн, зокрема, України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан.

Зазначається, що внутрішній документ ЄС датований 27 вересня, він був випущений під час поїздки президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн Західними Балканами. Згідно з цим документом, Німеччина, Франція та Італія розчарувалися через часті зловживання безвізовим режимом з боку громадян Албанії, Молдови, України та Сербії.

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