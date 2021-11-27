У Швейцарії відбудеться референдум щодо ковід-обмежень

У країні відбудеться референдум, на якому одним із питань буде скасування деяких коронавірусних обмежень

Антикоронавірусні обмеження у Швейцарії ніколи не були такими суворими, як у сусідніх країнах

У Швейцарії в найближчу неділю відбудеться референдум, на якому одним із питань буде скасування деяких коронавірусних обмежень. Про це пише ВВС.

У Швейцарії, де повністю вакциновано трохи менше двох третин населення, один із найнижчих показників вакцинації у Західній Європі.

З самого початку пандемії швейцарський уряд намагався зберегти баланс, запроваджуючи заходи щодо контролю за поширенням коронавірусу, і залишаючись при цьому вірним швейцарській системі прямої демократії.

Обмеження у Швейцарії ніколи не були такими суворими, як у сусідніх країнах. Людям дозволялося виходити на прогулянку будь-коли, а школи закривалися лише кілька тижнів.

Влітку у Швейцарії було запроваджено ковід-сертифікат, а у вересні він став обов'язковим для відвідування барів, кафе, ресторанів, кінотеатрів, музеїв, спортивних заходів та очних занять в університеті.

Уряд сподівався, що ці заходи спонукають людей пройти вакцинацію. Натомість багато хто вийшов на протести, а інші зібрали достатньо підписів, щоб оскаржити ковід-сертифікат на недільному референдумі.

Зі зростанням кількості випадків захворювання уряд рекомендував лікарням збільшити кількість місць у палатах інтенсивної терапії. У відповідь профспілки медсестер заявили, що у лікарнях і так не вистачає персоналу для догляду за пацієнтами.

За оцінками, 10% швейцарських медсестер та медичних працівників залишили професію з початку пандемії.

Але на відміну від інших європейських країн, які мають аналогічну нестачу в секторі охорони здоров'я, швейцарські медсестри можуть все змінити. Вони зібрали підписи щодо національного референдуму з вимогою збільшення інвестицій та поліпшення умов праці. У неділю це питання також буде на референдумі.

Опитування громадської думки свідчать, що майже 70% респондентів проголосують за вимоги медсестер.

З ковід-сертифікатом справи трохи складніші, але близько 60% виборців, схоже, мають намір проголосувати за нього, а разом з ним і зберегти чинні обмеження.

До слова, Швейцарія посилила правила в'їзду з Південної Африки та інших країн, в яких виявлено новий варіант коронавірусу.

Нагадаємо, через новий covid-штам 12 країн заборонили польоти до Південної Африки.

Як стало відомо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою «омікрон».

До слова, ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров'я скликала екстрену нараду для обговорення нового варіанту коронавірусу, вперше виявленого в Південній Африці та Ботсвані. Передбачається, що новий штам поширюється швидше, ніж вважалося раніше.

Нагадаємо, британський вчений попередив про найнебезпечніший штам Covid-19.

Читайте також: