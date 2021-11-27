У Косові розстріляли автобус з албанцями

У результаті обстрілу транспорту залинули три людини

У Косові невідомий нападник відкрив вогонь по автобусу зі студентами

Троє людей загинули в результаті обстрілу автобуса, який перевозив студентів медичної та економічної шкіл біля міста Дечани в Косові. Про це пише сербська редакція Euronews.

Напад стався у п'ятницю близько 19:00. Невідомий нападник відкрив вогонь по автобусу з автомата Калашнікова.

В результаті нападу на місці загинув водій автобуса, двоє старшокласників 17 та 18 років померли від поранень у лікарні. Ще один студент госпіталізований у важкому стані.

На момент нападу в автобусі перебували восьмеро людей. За попередніми даними, всі постраждалі – албанці.

Нападник втік з місця події, його розшукують. Тим часом у правоохоронних органах заявили, що не розцінюють напад як терористичний акт.

Заступник директора регіональної поліції Ветон Ельшані заявив, що нападник, скоріше за все, був один.

«Ми не вважаємо, що це терористичний акт. Немає жодних підстав. Йдеться про шокуючу подію, потрійне вбивство. Ми задіяли всі елітні підрозділи, спецназ», – сказав Ельшані.

Президент Косова Вйоса Османі відреагувала на трагедію і закликала правоохоронні органи якнайшвидше знайти нападника. За її словами, напад став ударом по системі безпеці Косова.

Нагадаємо, Сербія готова застосувати армію у Косові.

Як відомо, колишній сербський автономний край Косово проголосив незалежність 2008 року в односторонньому порядку. Більшість країн Європейського Союзу, також Сполучені Штати Америки й Канада відразу визнали незалежну державу.

Натомість Сербія досі вважає Косово частиною своєї території. Україна не визнала Косово, так само й Росія і Китай.

Також Вйоса Османі, кандидатка від лівонаціоналістичного руху «Самовизначення» (Vetevendosje), обрана президенткою Косова.