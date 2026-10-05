У школах Литви вивчатимуть Шевченка замість російських авторів

Литовське міністерство також наголосило на історичному зв’язку Шевченка з Вільнюсом

Твори українського поета вже рекомендуватимуть школярам, а з 2027 року його вивчення стане обов’язковим для частини старшокласників

У Литві оновили шкільну програму з литовської мови та літератури, додавши до неї твори українського поета, письменника і художника Тараса Шевченка. Водночас із переліку рекомендованих творів вилучили роботи російських авторів Михайла Ломоносова та Гавриїла Державіна. Про це повідомляє Міністерство освіти, науки і спорту Литви, пише «Главком».

Уже в цьому навчальному році твори Шевченка можуть рекомендувати учням восьмих класів та гімназистам, які навчаються за загальним курсом литовської мови та літератури. До переліку рекомендованої літератури внесли, зокрема, «Заповіт» та «І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнєє посланіє».

Учителі також зможуть на власний розсуд обирати інші твори Шевченка для вивчення. Українського поета включили до теми про романтизм у європейській літературі.

З 1 вересня 2027 року Шевченко стане обов’язковим автором для учнів III класу гімназії, які навчатимуться за розширеним курсом литовської мови та літератури. Під час вивчення теми романтизму школярі читатимуть його поезію, яку обиратиме вчитель-словесник.

Українська література стане частиною основної освітньої програми Литви. Раніше в рекомендованому переліку були твори російських авторів, зокрема Михайла Ломоносова та Гавриїла Державіна. Після оновлення програми їхні роботи з переліку вилучили.

Міністерка освіти, науки і спорту Литви Рамінта Поповєне зазначила, що Шевченко є автором європейського рівня доби романтизму. За її словами, його творчість дає можливість говорити про свободу, ідентичність, людську гідність і культурну пам’ять.

«Тарас Шевченко важливий не лише для українців, він є автором європейського рівня доби романтизму», – заявила Поповєне.

У литовському міністерстві також наголосили на історичному зв’язку Шевченка з Вільнюсом. Поет кілька років жив і навчався мистецтва в цьому місті. У Вільнюсі також зберігаються пам’ятні знаки, пов’язані з його перебуванням.

У відомстві пояснили, що включення українського класика до шкільної програми має також сприяти зміцненню культурних зв’язків між Литвою та Україною. Окремо врахували інтеграцію українських дітей, які навчаються в литовських школах, та формування спільної європейської ідентичності.

Варто нагадати, що у Литві стартували найбільші щорічні національні навчання з мобілізації. Вони мають перевірити готовність державних і муніципальних структур діяти в умовах надзвичайної безпекової ситуації.