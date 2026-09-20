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Гуманітарна катастрофа в окупованих Олешках: Україна звернеться до Генасамблеї ООН

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Гуманітарна катастрофа в окупованих Олешках: Україна звернеться до Генасамблеї ООН
РФ досі не забезпечила гуманітарним місіям необхідного доступу та можливості провести евакуацію з Олешок
фото з відкритих джерел

Росія фактично тримає частину окупованої Херсонщини в блокаді

Ситуація в окупованих Олешках на Херсонщині є критичною. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє «Главком». Україна, за його словами, домагається організованої евакуації, міжнародні організації готові допомогти, але цим зусиллям перешкоджає Росія.

Наразі в Олешках залишаються близько двох тисяч людей (до повномасштабного вторгнення РФ там було 24 тисячі жителів), серед них близько 50 дітей. У місті немає електрики та газопостачання. Упродовж останнього місяця була повністю заблокована доставка продовольства, медикаментів та інших предметів першої необхідності.

Критичною залишається ситуація також у Голій Пристані, Старій Збур'ївці та Новій Збур'ївці.

«Росія фактично тримає частину окупованої Херсонщини в гуманітарній блокаді. І тут важливо не дозволити Росії приховати причину цієї катастрофи за словом «криза». Можливості допомогти людям є, і Україна домагається організованої евакуації. Міжнародний Комітет Червоного Хреста готовий долучитися, а міжнародні гуманітарні організації готові доставляти допомогу. Є волонтери, які ризикують життям, щоб привезти людям їжу та воду. Єдина перешкода – Росія», – наголосив Сибіга.

За словами міністра, РФ досі не забезпечила гуманітарним місіям необхідного доступу та можливості провести евакуацію, а також перешкоджає спробам волонтерів доставити допомогу.

Україна, зазначив він, системно порушує питання гуманітарної ситуації на окупованій Херсонщині на міжнародних майданчиках. Наступний етап – сегмент високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.

«Наше завдання – мобілізувати міжнародний тиск, необхідний для створення гуманітарного коридору, доставки продовольства і медикаментів та евакуації цивільних. Росія має понести відповідальність за свідоме створення гуманітарної катастрофи на окупованій Херсонщині», – заявив Сибіга.

Нагадаємо, тимчасово окуповане місто Олешки на лівобережжі Херсонщини опинилося на межі виживання. Російські війська створили повну гуманітарну блокаду, замінувавши під’їзні шляхи та позбавивши цивільних доступу до їжі, ліків та базових умов життя.

У травні Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив готовність сприяти організації безпечної евакуації цивільних з окупованих Олешок та прилеглих населених пунктів Херсонщини.

Як повідомлялося, місто не отримувало нових поставок продовольства з травня. Очільниця Олешківської МВА повідомила, що продукти в місті коштують дорого – за кілограм солі, цукру та інші товари беруть близько тисячі російських рублів. Водночас картоплі, борошна та м'яса, немає. 

До слова, омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Росія тривалий час не підтверджує готовність провести евакуацію людей з тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині.

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Теги: росія катастрофа міністр криза Україна Андрій Сибіга

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