Бюджет-2027: скільки Україна витратить на війну, соціалку та що попросить у партнерів
Експрес-аналіз урядового проекту Бюджету-2027
Проєкт Держбюджету на 2027 рік вже зареєстрований у Раді (#16000). Пояснюю на що планується витрачати, звідки гроші і що з'являється нового.
Витрати державного Бюджету-2027 (видатки+надання кредитів+погашення боргу) уряд планує в обсязі понад 8 трлн грн, а власні ресурси (доходи без грантів+ОВДП+приватизація) – 3,7 трлн грн. Різниця – 4,3 трлн грн і її треба покрити міжнародними коштами.
Витрати бюджету у понад 4 рази перевищують витрати до повномасштабного вторгнення.
Видатки: що змінюється
Безпека та оборона – 4,89 трлн грн, ресурс збільшуються на майже 12% проти обсягу коштів, вже затвердженого на 2026 рік. Безпека та оборона - 66,8% усіх видатків бюджету.
При цьому треба розуміти, що 35,7% (1,73 трлн грн) цих видатків - це європейські кошти на зброю і техніку, які обліковуються в спеціальному фонді бюджету, але можуть надходити в натуральній формі.
Найбільші невійськові видатки традиційні:
- соцзахист – 540,3 млрд грн (+72,6 млрд грн до 2026 року),
- обслуговування держборгу– 474,1 млрд грн (-39,1 млрд грн),
- освіта – 328,5 млрд грн (+50,8 млрд грн),📍 медицина - 292,5 млрд грн (+35 млрд грн).
- громади й енергетика – 133,6 млрд грн, зокрема: 60 млрд грн на плани стійкості регіонів, 30,4 млрд грн – додаткова дотація громадам, які постраждали від війни, 18,2 млрд грн – компенсація різниці в тарифах, 2 млрд грн – ДФРР та інше.
Доходи: звідки гроші
- Власні доходи – 3,2 трлн грн (+265,9 млрд до 2026 року). Найбільше зростання доходів по ПДВ (+167,2 млрд), ПДФО (+106 млрд через зростання грошового забезпечення військових) та акцизи (+48,7 млрд). Понад 131 млрд грн із запланованих доходів з'являться, ЛИШЕ ЯКЩО парламент ухвалить зміни в Податковий кодекс: наприклад, збільшить ПДВ на 1 в.п. і акцизи на пальне на 4 в.п. (Я особисто оцінюю такі зміни, як малоймовірні). Крім того, якщо (тут скоріше “коли”) Рада продовжить дію податку на прибуток банків у розмірі 50%, а Президент підпише закон про оподаткування цифрових платформ, то бюджет може отримати 52,5 млрд грн (вони також закладені в бюджет). Нарешті, від закону про посилки бюджет може отримати майже 12 млрд грн (не враховуючи, звісно, траншу макрофіну-2026).
- Внутрішні запозичення (ОВДП) – 544,4 млрд грн, майже на 125 млрд більше, ніж у 2026. Для порівняння: за 8 місяців цього року від ОВДП на фінансування бюджету спрямували 332 млрд грн (планували 235 млрд грн).
- Міжнародна допомога. Потреба для проведення обов’язкових видатків (ті, що переважно обліковуються за загальним фондом) – $52,6 млрд. Партнери підтвердили $20 млрд. $32,6 млрд ще не покриті. Це більше, ніж соцзахист, освіта і медицина разом взяті.
Новації
- Уряд пропонує частково відновити Дорожній фонд у розмірі 52,8 млрд грн: 34,2 млрд на дороги загального користування, 10,1 млрд – на погашення боргів, ще 8,5 млрд громадам на дороги загального користування місцевого значення та на місцеві дороги й вулиці,
- На зброю і техніку для ЗСУ підуть кошти, стягнуті у справах БЕБ, НАБУ і ДБР, від активів АРМА, штрафів Держаудитслужби й АМКУ, а також плата за дозволи на експорт зброї (аналогічно законопроекту #15400, який парламент вчора провалив),
- Залишки Фонду на випадок безробіття (5 млрд грн) – лише на пенсії (в минулих роках ці кошти йшли на «кешбек» та інші програми підтримки бізнесу),
- Уряд хоче сам визначати, на що витрачати кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії,
- Уряд пропонує зобов’язати місто Київ погасити борг 2015 року перед державою (332 млн грн).
Після представлення Бюджету-2027 в Раді народні депутати подають поправки до 1 жовтня, далі – Бюджетний комітет готує проект до розгляду в 1 читанні. Перше читання очікується в парламенті наприкінці жовтня.
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