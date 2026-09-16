Бюджет-2027: скільки Україна витратить на війну, соціалку та що попросить у партнерів

Експрес-аналіз урядового проекту Бюджету-2027

Проєкт Держбюджету на 2027 рік вже зареєстрований у Раді (#16000). Пояснюю на що планується витрачати, звідки гроші і що з'являється нового.

Витрати державного Бюджету-2027 (видатки+надання кредитів+погашення боргу) уряд планує в обсязі понад 8 трлн грн, а власні ресурси (доходи без грантів+ОВДП+приватизація) – 3,7 трлн грн. Різниця – 4,3 трлн грн і її треба покрити міжнародними коштами.

Витрати бюджету у понад 4 рази перевищують витрати до повномасштабного вторгнення.

Видатки: що змінюється

Безпека та оборона – 4,89 трлн грн, ресурс збільшуються на майже 12% проти обсягу коштів, вже затвердженого на 2026 рік. Безпека та оборона - 66,8% усіх видатків бюджету.

При цьому треба розуміти, що 35,7% (1,73 трлн грн) цих видатків - це європейські кошти на зброю і техніку, які обліковуються в спеціальному фонді бюджету, але можуть надходити в натуральній формі.

Найбільші невійськові видатки традиційні:

соцзахист – 540,3 млрд грн (+72,6 млрд грн до 2026 року),

обслуговування держборгу– 474,1 млрд грн (-39,1 млрд грн),

освіта – 328,5 млрд грн (+50,8 млрд грн),📍 медицина - 292,5 млрд грн (+35 млрд грн).

громади й енергетика – 133,6 млрд грн, зокрема: 60 млрд грн на плани стійкості регіонів, 30,4 млрд грн – додаткова дотація громадам, які постраждали від війни, 18,2 млрд грн – компенсація різниці в тарифах, 2 млрд грн – ДФРР та інше.

Доходи: звідки гроші

Власні доходи – 3,2 трлн грн (+265,9 млрд до 2026 року). Найбільше зростання доходів по ПДВ (+167,2 млрд), ПДФО (+106 млрд через зростання грошового забезпечення військових) та акцизи (+48,7 млрд). Понад 131 млрд грн із запланованих доходів з'являться, ЛИШЕ ЯКЩО парламент ухвалить зміни в Податковий кодекс: наприклад, збільшить ПДВ на 1 в.п. і акцизи на пальне на 4 в.п. (Я особисто оцінюю такі зміни, як малоймовірні). Крім того, якщо (тут скоріше “коли”) Рада продовжить дію податку на прибуток банків у розмірі 50%, а Президент підпише закон про оподаткування цифрових платформ, то бюджет може отримати 52,5 млрд грн (вони також закладені в бюджет). Нарешті, від закону про посилки бюджет може отримати майже 12 млрд грн (не враховуючи, звісно, траншу макрофіну-2026). Внутрішні запозичення (ОВДП) – 544,4 млрд грн, майже на 125 млрд більше, ніж у 2026. Для порівняння: за 8 місяців цього року від ОВДП на фінансування бюджету спрямували 332 млрд грн (планували 235 млрд грн). Міжнародна допомога. Потреба для проведення обов’язкових видатків (ті, що переважно обліковуються за загальним фондом) – $52,6 млрд. Партнери підтвердили $20 млрд. $32,6 млрд ще не покриті. Це більше, ніж соцзахист, освіта і медицина разом взяті.

Новації

Уряд пропонує частково відновити Дорожній фонд у розмірі 52,8 млрд грн: 34,2 млрд на дороги загального користування, 10,1 млрд – на погашення боргів, ще 8,5 млрд громадам на дороги загального користування місцевого значення та на місцеві дороги й вулиці, На зброю і техніку для ЗСУ підуть кошти, стягнуті у справах БЕБ, НАБУ і ДБР, від активів АРМА, штрафів Держаудитслужби й АМКУ, а також плата за дозволи на експорт зброї (аналогічно законопроекту #15400, який парламент вчора провалив), Залишки Фонду на випадок безробіття (5 млрд грн) – лише на пенсії (в минулих роках ці кошти йшли на «кешбек» та інші програми підтримки бізнесу), Уряд хоче сам визначати, на що витрачати кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії, Уряд пропонує зобов’язати місто Київ погасити борг 2015 року перед державою (332 млн грн).

Після представлення Бюджету-2027 в Раді народні депутати подають поправки до 1 жовтня, далі – Бюджетний комітет готує проект до розгляду в 1 читанні. Перше читання очікується в парламенті наприкінці жовтня.