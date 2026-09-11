Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Візит глав МЗС Польщі й Естонії до Києва, удари по Україні. Головне за 11 вересня 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Візит глав МЗС Польщі й Естонії до Києва, удари по Україні. Головне за 11 вересня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 11 вересня 2026 року

Сьогодні російська терористична армія атакувала Україну. Міністри закордонних справ Естонії та Польщі приїхали до Києва. Нардеп Юрченко отримав дев'ять років тюрми.

«Главком» зібрав головні події за 11 вересня.

Удари по Україні

Над Києвом після російської атаки здійнявся дим
Над Києвом після російської атаки здійнявся дим
фото: glavcom.ua

Столиця сьогодні опинилася під ударом ворожих безпілотників. Було пошкоджено автомобіль швидкої, який прямував на виклик. Медики не постраждали.

Також у Подільському районі було влучання БпЛА по офісній будівлі. Водночас внаслідок російської атаки по заправних станціях у Дніпровському та Оболонському районах столиці загинули двоє людей, ще дев’ять отримали поранення.

«Вдарили також по будівлі компанії «Київстар». І від ночі тривають ці атаки», – зазначив Зеленський.

До того ж російські окупаційні війська вдень 11 вересня атакували Дніпро. Внаслідок удару поранена людина, також у місті сталася пожежа.

Зокрема, окупанти обстріляли приватний сектор Краматорська Донецької області. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків, пошкоджені житлові будинки та автомобіль.

Нардеп Юрченко отримав дев'ять років тюрми

Юрченко став третім чинним народним депутатом, який отримав реальний строк ув’язнення
Юрченко став третім чинним народним депутатом, який отримав реальний строк ув’язнення
фото: slovoidilo.ua

Вищий антикорупційний суд визнав народного депутата Олександра Юрченка винуватим у справі про неправомірну вигоду та призначив йому дев’ять років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також суд позбавив його права обіймати певні посади строком на три роки. 

Візит глав МЗС Польщі й Естонії до Києва

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у п'ятницю, 11 вересня, прибув до Києва. Про свій приїзд дипломат повідомив у соцмережі X, опублікувавши фотографію із залізничного вокзалу української столиці.

Водночас міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна у п'ятницю, 11 вересня, прибув до Києва. Естонія залишається одним із партнерів України та послідовно виступає за продовження військової і політичної підтримки Києва, а також посилення тиску на Росію.

Інші важливі новини

  • Зеленський повідомив про удари по об’єктах у семи регіонах РФ.
  • Духовний наставник Путіна отримав підозру.
  • ЄС відреагував на появу російського дрона біля літака Зеленського.
  • Принцеса Норвегії померла через два дні після похорону короля.

Читайте також:

Теги: війна Естонія Польща Олександр Юрченко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Один зі снарядів влучив у приватний будинок і повністю його зруйнував
Окупанти обстріляли приватний сектор Краматорська: є загиблі
Вчора, 19:57
Це не перша пропозиція Ердогана сісти за стіл переговорів
Партія Ердогана закликала відновити переговори між Україною та РФ у Стамбулі
Вчора, 13:58
Окремо сторони обговорили співпрацю у сфері безпілотників
Канада долучиться до антибалістичної програми Freyja та готує Drone Deal – Зеленський
10 вересня, 20:39
Михайлу Ткачову назавжди 29 років
Був турботливим батьком і досвідченим воїном. Згадаймо Михайла Ткачова
29 серпня, 09:00
Втрати ворога станом на 28 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 28 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
28 серпня, 06:58
Як війна перетворилася на основу путінської системи
Війна стала засобом існування: головна трагедія путінської Росії
23 серпня, 21:25
Владиславу Мельниченку назавжди 27
Захищав Україну на покровському напрямку. Згадаймо Владислава Мельниченка
19 серпня, 09:00
Експерти вважають, що навіть нова хвиля мобілізації навряд чи суттєво змінить перебіг війни
Росія втратила 1,4 млн військових і готує нову мобілізацію – Forbes
16 серпня, 15:51
Заступник голови громади на Тернопільщині залишився за кордоном після відрядження
Заступник голови громади на Тернопільщині не повернувся в Україну після відрядження
13 серпня, 20:32

Події в Україні

«Укрзалізниця» тимчасово припиняє рух поїздів до Сум: як зміниться маршрут
«Укрзалізниця» тимчасово припиняє рух поїздів до Сум: як зміниться маршрут
Зросла кількість загиблих після удару РФ по підприємству у Кривому Розі (оновлено)
Зросла кількість загиблих після удару РФ по підприємству у Кривому Розі (оновлено)
Нічна атака Росії. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА у 20 локаціях
Нічна атака Росії. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА у 20 локаціях
Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2026 року
На окупованих територіях окупанти почали посилювати контроль над працевлаштуванням
На окупованих територіях окупанти почали посилювати контроль над працевлаштуванням
Втрати ворога станом на 12 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 12 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 вересня 2026
97K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
89K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
79K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
59K
Фігурант плівок НАБУ, 42-річний прокурор Кропива через суди призначив собі пенсію

Новини

В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
Вчора, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
Вчора, 14:41
Партія Ердогана закликала відновити переговори між Україною та РФ у Стамбулі
Вчора, 13:58
Туск анонсував розробку польського аналога Starlink
Вчора, 13:38
Правоохоронці викрили масштабне підпільне виробництво парфумів
Вчора, 13:18

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua