Візит глав МЗС Польщі й Естонії до Києва, удари по Україні. Головне за 11 вересня 2026

Дайджест новин 11 вересня 2026 року

Сьогодні російська терористична армія атакувала Україну. Міністри закордонних справ Естонії та Польщі приїхали до Києва. Нардеп Юрченко отримав дев'ять років тюрми.

«Главком» зібрав головні події за 11 вересня.

Удари по Україні

Над Києвом після російської атаки здійнявся дим фото: glavcom.ua

Столиця сьогодні опинилася під ударом ворожих безпілотників. Було пошкоджено автомобіль швидкої, який прямував на виклик. Медики не постраждали.

Також у Подільському районі було влучання БпЛА по офісній будівлі. Водночас внаслідок російської атаки по заправних станціях у Дніпровському та Оболонському районах столиці загинули двоє людей, ще дев’ять отримали поранення.

«Вдарили також по будівлі компанії «Київстар». І від ночі тривають ці атаки», – зазначив Зеленський.

До того ж російські окупаційні війська вдень 11 вересня атакували Дніпро. Внаслідок удару поранена людина, також у місті сталася пожежа.

Зокрема, окупанти обстріляли приватний сектор Краматорська Донецької області. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків, пошкоджені житлові будинки та автомобіль.

Нардеп Юрченко отримав дев'ять років тюрми

Юрченко став третім чинним народним депутатом, який отримав реальний строк ув’язнення фото: slovoidilo.ua

Вищий антикорупційний суд визнав народного депутата Олександра Юрченка винуватим у справі про неправомірну вигоду та призначив йому дев’ять років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також суд позбавив його права обіймати певні посади строком на три роки.

Візит глав МЗС Польщі й Естонії до Києва

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у п'ятницю, 11 вересня, прибув до Києва. Про свій приїзд дипломат повідомив у соцмережі X, опублікувавши фотографію із залізничного вокзалу української столиці.

Водночас міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна у п'ятницю, 11 вересня, прибув до Києва. Естонія залишається одним із партнерів України та послідовно виступає за продовження військової і політичної підтримки Києва, а також посилення тиску на Росію.

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