Окупанти обстріляли приватний сектор Краматорська: є загиблі

Один зі снарядів влучив у приватний будинок і повністю його зруйнував

Внаслідок російської атаки пошкоджено понад два десятки будинків

Російські окупанти обстріляли приватний сектор Краматорська Донецької області. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків, пошкоджені житлові будинки та автомобіль. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Один зі снарядів влучив у приватний будинок і повністю його зруйнував. Під завалами опинився господар оселі. Чоловік отримав тяжкі травми, від яких загинув на місці.

Ще одна людина загинула внаслідок цього ж російського обстрілу. Таким чином, загальна кількість загиблих унаслідок атаки становить двоє людей.

Наслідки атаки окупантів фото: ДСНС

Російський удар також спричинив значні пошкодження цивільної інфраструктури міста. Зокрема, пошкоджено 21 приватний будинок. Також пошкоджень зазнав автомобіль.

Атака припала на приватний сектор Краматорська, де розташовані житлові будинки. Унаслідок влучання одного зі снарядів будинок господаря був повністю зруйнований, а чоловік опинився під завалами.

Наслідкит атаки окупантів фото: ДСНС

На місці російського обстрілу працювали відповідні служби. Фахівці мають встановити остаточний обсяг пошкоджень та наслідки атаки.

Краматорськ регулярно зазнає російських обстрілів через близькість до лінії фронту. Російські війська продовжують атакувати населені пункти Донецької області, попри те, що під ударами опиняються цивільні об'єкти та житлова забудова.

Наразі відомо про двох загиблих унаслідок обстрілу приватного сектору Краматорська. Інформація про інших постраждалих або додаткові наслідки атаки потребує уточнення.

Російські війська вночі та вранці атакували Краматорськ Донецької області FPV-дронами. Внаслідок влучань загорілися квартири та балкони одразу у трьох дев'ятиповерхових житлових будинках.