Литва почала найбільші мобілізаційні навчання на тлі погроз «короткої СВО»

У країні перевіряють, як державні структури діятимуть у разі різкого погіршення безпекової ситуації

У Литві стартували найбільші щорічні національні навчання з мобілізації. Вони мають перевірити готовність державних і муніципальних структур діяти в умовах надзвичайної безпекової ситуації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані LRT.

Навчання триватимуть до 3 жовтня. Їхній сценарій передбачає поступове погіршення ситуації в країні, зокрема перебої з енергопостачанням і зв'язком, а також необхідність організації евакуації населення.

Під час навчань литовські органи влади перевірятимуть процедури мобілізації, взаємодію між державними установами та муніципалітетами, а також готовність різних служб працювати в умовах кризи. До тренувань залучені представники державного управління та інших установ, а також волонтери.

Литва регулярно проводить такі заходи для перевірки готовності держави до кризових ситуацій. Раніше під час масштабних військових навчань у країні вже відпрацьовували виклик резервістів, перехід з мирної на воєнну структуру та роботу комендантських служб.

Цьогорічні навчання відбуваються на тлі заяв європейських посадовців про можливі російські провокації проти країн Балтії. У липні президент Литви Гітанас Науседа підтверджував, що литовські спецслужби отримували інформацію про можливість атак або інших дестабілізаційних дій у регіоні.

Окремо напруження в регіоні посилюють заяви російського керівництва. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, коментуючи можливий конфлікт із Європою, заявляв, що така війна нібито буде «дуже короткою».

Примітно, що масштабні навчання в часі з публікацією російського державного пропагандистського ресурсу «РИА Новости» матеріалу із погрозами військового нападу та ракетних ударів по Литві. Можливу агресію проти країни НАТО автор публікації назвав «ще однією короткою СВО».