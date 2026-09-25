Головна Світ Політика
search button user button menu button

Литва почала найбільші мобілізаційні навчання на тлі погроз «короткої СВО»

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Литва почала найбільші мобілізаційні навчання на тлі погроз «короткої СВО»
Цьогорічні навчання відбуваються на тлі заяв європейських посадовців про можливі російські провокації
фото: BNS

У країні перевіряють, як державні структури діятимуть у разі різкого погіршення безпекової ситуації

У Литві стартували найбільші щорічні національні навчання з мобілізації. Вони мають перевірити готовність державних і муніципальних структур діяти в умовах надзвичайної безпекової ситуації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані LRT.

Навчання триватимуть до 3 жовтня. Їхній сценарій передбачає поступове погіршення ситуації в країні, зокрема перебої з енергопостачанням і зв'язком, а також необхідність організації евакуації населення.

Під час навчань литовські органи влади перевірятимуть процедури мобілізації, взаємодію між державними установами та муніципалітетами, а також готовність різних служб працювати в умовах кризи. До тренувань залучені представники державного управління та інших установ, а також волонтери.

Литва регулярно проводить такі заходи для перевірки готовності держави до кризових ситуацій. Раніше під час масштабних військових навчань у країні вже відпрацьовували виклик резервістів, перехід з мирної на воєнну структуру та роботу комендантських служб.

Цьогорічні навчання відбуваються на тлі заяв європейських посадовців про можливі російські провокації проти країн Балтії. У липні президент Литви Гітанас Науседа підтверджував, що литовські спецслужби отримували інформацію про можливість атак або інших дестабілізаційних дій у регіоні.

Окремо напруження в регіоні посилюють заяви російського керівництва. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, коментуючи можливий конфлікт із Європою, заявляв, що така війна нібито буде «дуже короткою».

Примітно, що масштабні навчання в часі з публікацією російського державного пропагандистського ресурсу «РИА Новости» матеріалу із погрозами військового нападу та ракетних ударів по Литві. Можливу агресію проти країни НАТО автор публікації назвав «ще однією короткою СВО».

 

Читайте також:

Теги: Литва гібридна війна росія евакуація НАТО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Микола Карпюк загинув на Запорізькому напрямку
На фронті загинув колишній бранець Кремля Микола Карпюк
20 вересня, 15:45
Законопроєкт Грема тривалий час обговорюється у Вашингтоні
США можуть посилити санкції проти Росії: готується законопроєкт – Reuters
11 вересня, 19:31
Старший лейтенант, командир роти спеціальної розвідки 150 ОРБ з позивним «Німець» разом з інтерв'юером Михайлом Глуховським
Командир роти спецрозвідки «Німець»: Інфільтрацію ворога зупиняємо хитрістю
7 вересня, 10:30
Завод Coca-Cola на Київщині працює з 1998 року
Зеленський назвав удар по заводу Coca-Cola «чітким сигналом Америці»
3 вересня, 21:01
Німеччина назвала Росію винною в атаці на український літак. Берлін оголосив про відповідь
Німеччина назвала Росію винною в атаці на український літак. Берлін оголосив про відповідь
2 вересня, 08:31
Чи побачимо Путіна, Трампа і Зеленського за одним столом?
Кремль поставив умову для тристороннього саміту Трампа, Путіна і Зеленського
31 серпня, 15:10
ЗСУ продовжують утримувати фронт від росіян
Окупанти йдуть в лоб на Дружківку та прориваються до Краматорська: огляд фронту
31 серпня, 11:57
«Настоящее время» працює російською мовою в країнах пострадянського простору
У битві за канал «Настоящее время» перемогли «хороші русскіє»
29 серпня, 16:06
Кремль хоче привести до влади вигідних Москві політиків у ЄС
Путін націлився на вибори в Європі. Центр протидії дезінформації розкрив план Кремля
26 серпня, 11:08

Політика

Посланник Путіна зустрівся з представниками Трампа у Нью-Йорку
Посланник Путіна зустрівся з представниками Трампа у Нью-Йорку
Литва почала найбільші мобілізаційні навчання на тлі погроз «короткої СВО»
Литва почала найбільші мобілізаційні навчання на тлі погроз «короткої СВО»
Гуманітарна катастрофа в Олешках. Комісар Ради Європи з прав людини зробив заяву
Гуманітарна катастрофа в Олешках. Комісар Ради Європи з прав людини зробив заяву
Залужний став першим послом України, який отримав почесний статус у Лондоні
Залужний став першим послом України, який отримав почесний статус у Лондоні
Україна отримає ліцензії для виробництва ракет Patriot. Зеленський повідомив про рішення Трампа
Україна отримає ліцензії для виробництва ракет Patriot. Зеленський повідомив про рішення Трампа
США запропонували місце для тристоронньої зустрічі з Україною та Росією
США запропонували місце для тристоронньої зустрічі з Україною та Росією

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 вересня 2026
57K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
54K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
52K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua