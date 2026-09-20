Після масованого удару по Україні зафіксовано влучання на 17 локаціях

Росія атакувала 138 безпілотниками, половина з яких – реактивні шахеди

У ніч проти 20 вересня російські війська атакували Україну 138 ударними безпілотниками. Половину з них становили реактивні шахеди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Для атаки противник застосував ударні безпілотники типу Shahed, «Гербера», а також дрони-імітатори типу «Пародія». Їх запускали з російських Орла та Міллерового, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 українська протиповітряна оборона збила або подавила 101 ворожий безпілотник різних типів. Водночас зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу на 17 локаціях.

інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Ще на п'яти локаціях упали уламки збитих дронів. У Повітряних силах наголосили, що атака триває. У повітряному просторі України ще перебувають ворожі безпілотники.

Нагадаємо, унаслідок ворожої атаки вночі 20 вересня у Фастівському районі Київської області загинули жінка та двоє її маленьких дітей – дівчинка і хлопчик. Російський удар також пошкодив кілька об'єктів цивільної інфраструктури: постраждали приватні житлові будинки та автомобіль, а в одному з помешкань спалахнула пожежа.

Раніше, ввечері 19 вересня, російські війська вкотре завдали удару по місту Дніпро. Ворог атакував один із торгових центрів Дніпра. Пізніше стало відомо, що через атаку постраждали щонайменше двоє людей.