Головна Київ Новини
search button user button menu button

ДТП у столиці: водій збив патрульного й хотів втекти з місця аварії

Діана Гасюк
glavcom.ua
ДТП у столиці: водій збив патрульного й хотів втекти з місця аварії
фото: Патрульна поліція Києва

Попередньо правоохоронці стверджують, що водій був п'яним

На Харківському шосе у Києві водій, проїжджаючи повз патрульних, збив одного з них і намагався втекти з місця аварії. Про це повідомили в Патрульній поліції України.

Інцидент трапився на Харківському шосе, де поліцейські відпрацьовували повідомлення про собаку, якого травмував водій авто. У той час, проїжджаючи повз них, водій Ford збив патрульного й зник із місця події.

Постраждалий поліцейський отримав тілесні ушкодження.

Попередньо правоохоронці стверджують, що водій був п'яним. Невдовзі особу порушника встановили й затримали його, кажуть у поліції.

ДТП у столиці: водій збив патрульного й хотів втекти з місця аварії фото 1
ДТП у столиці: водій збив патрульного й хотів втекти з місця аварії фото 2

Наразі на місці події проводяться слідчі дії для встановлення обставин  справи та надають їй правову кваліфікацію.

Раніше повідомлялося, що поліцейські зібрали доказову базу та завершили розслідування у кримінальному провадженні щодо ДТП на блокпосту, у якому один нацгвардієць загинув, а ще один отримав травми.

Нагадаємо, нещодавно на блокпосту під Києвом водій «Рено» збив прикордонницю.

Теги: ДТП Київ водій розслідування

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Місце ДТП в Єгипті
У Єгипті сталася масштабна автокатастрофа: понад 30 загиблих
28 жовтня, 13:47
Українці можуть відновити втрачене водійське посвідчення ще у двох країнах
Українці можуть відновити втрачене водійське посвідчення ще у двох країнах
27 жовтня, 10:42
Одного зі злочинців затримали напередодні виїзду до Росії
Доктор філософії «полював» на Patriot в Києві: вдома любувався магнітиками з Путіним (фото)
13 листопада, 11:25
Кулініч (праворуч) і Дудін раніше обидвоє отримали підозру в держзраді
«Ховалися у Онуфрія». Нові скандальні подробиці розслідування держзради Кулініча та Дудіна
21 листопада, 17:01
За словами Хонди, столиця активно розбудовує систему протидії та запобігання насильству вже п'ять років
У Києві стартувала акція «16 днів проти насильства» (фото)
Вчора, 22:13
Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих воїнів
«Трагедія, якої можна було уникнути»: Зеленський відреагував на загибель воїнів 128-ї бригади
5 листопада, 18:12
Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна
Депутат Тернопільської райради потрапив у корупційний скандал
8 листопада, 18:32
При погіршенні погодних умов водіїв просять не виїжджати в місто на авто, щоб не створювати затори
Найближчими днями столицю накриє снігом: влада звернулась до киян
21 листопада, 14:31
Замість чайових Демір Мерт пропонує долучитися до зборів для українських захисників
Іноземець допомагає ЗСУ на патріотичному таксі
15 листопада, 11:06

Новини

«Шахед» зруйнував дитсадок у столиці: відео наслідків удару
«Шахед» зруйнував дитсадок у столиці: відео наслідків удару
Президенту Латвії у Києві довелося сидіти в укритті під час атаки (фото)
Президенту Латвії у Києві довелося сидіти в укритті під час атаки (фото)
Повітряні сили уточнили кількість збитих «Шахедів» у Києві та області
Повітряні сили уточнили кількість збитих «Шахедів» у Києві та області
Енергетики попередили жителів Києва та області про проблеми
Енергетики попередили жителів Києва та області про проблеми
Стали відомі наслідки дронової атаки на Київщину
Стали відомі наслідки дронової атаки на Київщину
Удар дронами по столиці: що відомо про постраждалих
Удар дронами по столиці: що відомо про постраждалих

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Мобілізація в Україні: Банкова зробила заяву
61K
Відомий бізнесмен звинуватив військового «у розколі суспільства» через українську мову
42K
Ревізори вийшли на гірськолижну трасу. А там… Коломойський!
18K
Поляки масово вбачають загрозу в українських брендах: результати соцопитування
15K
Україна знайшла спосіб, як пришвидшити рух транспорту на заблокованому кордоні
12K
У Києві пролунали вибухи: працює ППО

Новини

У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад 6 годин
Сьогодні, 09:02
Ворог підключив авіацію до штурмів на найгарячіших напрямках – Генштаб
Сьогодні, 08:05
Дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на 25 листопада
Сьогодні, 05:15
25 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору
Сьогодні, 00:05
Через посилену роботу та наслідки атак ворога енергоблоки ТЕС вимушені виходити у короткочасні ремонти, – ДТЕК
Вчора, 16:27
«Метінвест» Ахметова передав ЗСУ засоби радіоелектронної боротьби
Вчора, 16:21

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua