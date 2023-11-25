ДТП у столиці: водій збив патрульного й хотів втекти з місця аварії

Попередньо правоохоронці стверджують, що водій був п'яним

На Харківському шосе у Києві водій, проїжджаючи повз патрульних, збив одного з них і намагався втекти з місця аварії. Про це повідомили в Патрульній поліції України.

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Інцидент трапився на Харківському шосе, де поліцейські відпрацьовували повідомлення про собаку, якого травмував водій авто. У той час, проїжджаючи повз них, водій Ford збив патрульного й зник із місця події.

Постраждалий поліцейський отримав тілесні ушкодження.

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Попередньо правоохоронці стверджують, що водій був п'яним. Невдовзі особу порушника встановили й затримали його, кажуть у поліції.

Наразі на місці події проводяться слідчі дії для встановлення обставин справи та надають їй правову кваліфікацію.

Раніше повідомлялося, що поліцейські зібрали доказову базу та завершили розслідування у кримінальному провадженні щодо ДТП на блокпосту, у якому один нацгвардієць загинув, а ще один отримав травми.

Нагадаємо, нещодавно на блокпосту під Києвом водій «Рено» збив прикордонницю.