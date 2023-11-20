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Скільки людей загинули в ДТП у 2023 році? Поліція оприлюднила дані

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Скільки людей загинули в ДТП у 2023 році? Поліція оприлюднила дані
Багато громадян травмуються і гинуть в ДТП
фото з відкритих джерел

За 10 місяців 2023 року в Україні зареєстровано майже 20 тис. ДТП

За 10 місяців поточного року в Україні внаслідок ДТП загинуло 2492 людини. Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

«Звісно, що ворог забирає значно більше життів наших воїнів і цивільних людей щодня. Проте, багато наших громадян травмуються і гинуть також і в таких прикрих подіях, як ДТП. На частину з них також вплинули наслідки повномасштабної агресії», – зазначає Білошицький.

За 10 місяців 2023 року в Україні зареєстровано 19743 дорожньо-транспортні пригоди із загиблими та/або травмованими. Унаслідок аварій загинуло 2492 людини. Травмовані 24774 громадян.

Нагадаємо, 16 листопада в Голосіївському районі столиці на вулиці Старокиївська відбулось зустрічне зіткнення легкових автомобілей «Ауді» і «Тойота». Аварія за участю двох автівок сталась 14 листопада близько 20:00 години.

Внаслідок події від отриманих травм 40-річний керманич та 39-річний пасажир автомобіля «Тойота» загинули. Інша водійка з місця дорожньо-транспортної пригоди зникла. Під час проведення низки оперативно-розшукових заходів поліцейські її розшукали.

Раніше повідомлялося, що на межі Київської та Черкаської областей, на 143 км автодороги Київ – Одеса, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій легковика Renault зіткнувся із металевим відбійником. Від удару автомобіль перекинувся на дах та загорівся.

До слова, в Обухові Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного таксі й вантажівки.

Теги: ДТП автомобіль аварія Олексій Білошицький

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