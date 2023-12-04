У Воронезькій області фура в'їхала в колону Росгвардії (фото, відео)
Колона Росгвардії складалася з трьох автобусів, трьох «Уралів» та двох машин супроводу
Сьогодні, 4 грудня, у Воронезькій області РФ, фура врізалася в колону Росгвардії. Внаслідок інциденту постраждали п'ятеро солдатів.
Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
За інформацією пропагандистського каналу, ДТП сталася у Бобровському районі на трасі М4 «Дон». Водій нібито не врахував погодні умови, перевищив швидкість та влетів у колону Росгвардії, яка складалася з трьох автобусів, трьох «Уралів» та двох машин супроводу.
«Загинула одна людина – пасажир фури. Крім неї постраждав водій вантажівки та п'ятеро росгвардійців», – йдеться у повідомленні.
Водночас, за інформацією каналу, усіх постраждалих з травмами різного ступеня доправили до Бобровської районної лікарні.
Раніше повідомлялося, що у Росії офіцер наїхав на солдатів, які переходили дорогу.
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