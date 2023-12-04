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У Воронезькій області фура в'їхала в колону Росгвардії (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Воронезькій області фура в'їхала в колону Росгвардії (фото, відео)
Усіх постраждалих з травмами різного ступеня доправлено до лікарні
фото: Телеграм-канал Baza

Колона Росгвардії складалася з трьох автобусів, трьох «Уралів» та двох машин супроводу

Сьогодні, 4 грудня, у Воронезькій області РФ, фура врізалася в колону Росгвардії. Внаслідок інциденту постраждали п'ятеро солдатів. 
Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

За інформацією пропагандистського каналу, ДТП сталася у Бобровському районі на трасі М4 «Дон». Водій нібито не врахував погодні умови, перевищив швидкість та влетів у колону Росгвардії, яка складалася з трьох автобусів, трьох «Уралів» та двох машин супроводу.

«Загинула одна людина – пасажир фури. Крім неї постраждав водій вантажівки та п'ятеро росгвардійців», – йдеться у повідомленні.

У Воронезькій області фура в'їхала в колону Росгвардії (фото, відео) фото 1

Водночас, за інформацією каналу, усіх постраждалих з травмами різного ступеня доправили до Бобровської районної лікарні.

Раніше повідомлялося, що у Росії офіцер наїхав на солдатів, які переходили дорогу.

Теги: вантажівки водій аварія ДТП росія

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