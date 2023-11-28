На Харківщині водій збив двох військових (фото)

Правоохоронці встановили особу водія, це 29-річний чоловік, який кілька днів переховувався

Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 10 років позбавлення волі

У Богодухівському районі на Харківщині водій збив двох військових, один помер на місці, другий – у медзакладі, не приходячи до тями. Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

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Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 листопада близько 20:00 в районні перехрестя автошляху «Дергачі-Золочів» із селищем Першотравневе Золочівського громади.

«Водій Subaru Forester, рухаючись у бік Золочева, наїхав на військовослужбовців, які стояли на узбіччі попереду припаркованого автомобіля Volkswagen Golf. Після скоєння ДТП водій втік з місця, не надавши допомогу постраждалим», – йдеться у дописі.

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Один постраждалий від отриманих травм помер на місці, другий з тяжкими травмами був ушпиталений. За кілька днів не приходячи до тями він помер в лікарні, зазначили у поліції.

Правоохоронці встановили особу водія, це 29-річний чоловік, який кілька днів переховувався. Його затримали. Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави.

Водію повідомили про підозру за ч.3 ст.135 (залишення в небезпеці) та ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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Раніше повідомлялося, що поліцейські зібрали доказову базу та завершили розслідування у кримінальному провадженні щодо ДТП на блокпосту, у якому один нацгвардієць загинув, а ще один отримав травми.