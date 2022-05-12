У Словенії стався потужний вибух на хімзаводі (фото, відео)

Під час вибуху на хімзаводі у Словенії дві людини зникло безвісти, більше 20 отримали поранення

Дві людини визнані зниклими безвісти після вибуху у словенському місті Кочев’є

У Словенії вибухнув завод Melamin, який виробляє пластмаси, фарби, лаки та іншу хімічну продукцію. Про це написало видання topnews.si.

Хімзавод розташований у місті Кочев’є на півдні Словенії. Вибух спровокував велику пожежу, яку вдалося загасити тільки через кілька годин.

Внаслідок інциденту постраждало більше 20 осіб. П’ятеро, отримавши сильні опіки, перебувають у важкому стані.

Двоє людей, які перебували на заводі у момент вибуху, вважаються зниклими безвісти.

Попри успішну боротьбу з пожежею, місцева влада закликає жителів Кочев’я по можливості залишатися удома, не наближаючись до місця пожежі на відстань ближче 500 метрів.

Поранених із Кочев’я відправили гелікоптером та машинами «швидкої» до столиці Словенії Любляни. Людей розміщують в клінічному центрі Люблянського університеті.

Нагадаємо, що вибух сьогодні, 12 травня, стався і у Росії. На Далекому Сході країни-агресора, у Хабаровській області, вибухнув пороховий склад у одній із військових частин.

А у Китаї пролунав вибух на борту пасажирського літака.